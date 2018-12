Livet etter idrettskarrièren: – Mange føler de ikke har noe som helst å bidra md

For idrettsutøvere kan overgangen til det sivile liv etter karrieren som sportsprofil være tøff å takle.

Men det finnes hjelp å få for utøvere som lurer på hva de skal gjøre den dagen idrettskarrieren er over.

Idrettens karrieresenter (IKS) er et samarbeid mellom NISO, Idrettens Helsesenter og Norges Fotballforbund.

IKS fokuserer på å gjøre overgangen til en ny karriere etter idretten enklere – gjennom bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det idrettskarrieren tar slutt.

– Det å komme seg ut av «idrettsboblen» er det vanskeligste

Karianne Stensen Gulliksen leder Idrettens Karrieresenter.

Hun opplyser at det IKS tilbyr har blitt godt mottatt av idrettsutøverne i alle aldre og faser av karrieren.

TIDLIGERE DANSEDOMMER: Tor M. Fløysvik, Karianne Gulliksen (i midten) og Christer Tornell i aksjon under TV 2-programmet «Skal vi danse». Foto: Kallestad, Gorm

– Over 170 utøvere har fått kurs og individuell oppfølgning og over 90 av disse har fått karriererådgivning og individuelle oppfølgninger siden mai i år, sier Stensen Gulliksen – som selv har en fortid som profesjonell danser, og også er kjent som en av de tidligere dommerne i populære «Skal vi danse» på TV 2.

– Den stor utfordringen for mange idrettsutøvere er at de ikke helt vet hva de går til når karrieren er over. Som idrettsutøvere er de inne i boblen som handler om å om å prestere best mulig i sin idrett der og da, og de fleste tenker ikke så mye på den dagen idrettskarrieren er over. Selv om det er ganske mange som tar utdanningen ved siden av idretten, så er det å komme seg ut av «idrettsboblen» en av de store utfordringene. Mange idrettsutøvere kjenner på en stor usikkerhet, rundt hva de har å bidra med inn i arbeidslivet etter endt idrettskarriere, sier hun, og legger til:

– Vi har jobbet med flere store idrettsutøvere, som har en fantastisk idrettskarriere å vise til, men som ikke har så stor selvtillit når de skal over i neste karriere, og det er jo helt naturlig. For de aller fleste er jo dette et ukjent området, og da er det vanskelig å ha selvtillit på at dette er noe du mestrer. Samtidig ser vi at utøvere med relevant kompetanse for næringslivet, ofte blir store ressurser nettopp i næringslivet. Et strålende eksempel på det er Karoline Dyhre Breivang, sier Stensen Gulliksen.

– Men idrettsutøvere er gjennom idretten blitt vant til å tåle en trøkk og har egenskaper og erfaringer og evner som er utrolige verdifulle for et arbeidsliv, poengterer. Gjennom våre program så bidrar vi til å bygge selvtillit og kompetanse og hvordan idrettsutøvere skal rigge seg når de skal ut å finne andre jobber, poengterer lederen for IKS.