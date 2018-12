Menn er villige til å bruke mye mer på julegaven enn kvinner

Mange er allerede fullt i gang med juleforberedelser og julegavehandelen.

Julen blir stadig dyrere, men hvor mye penger går det egentlig til julefeiringen?

I en undersøkelse gjort av YouGov, på vegne av Danske Bank, er det avdekket en rekke overraskende funn om nordmenns julegavehandel og julefeiring.

Desperate menn

Mens kvinner sier at de er villige til å bruke 3100 kroner på én enkeltgave, svarer menn at de er villige til å bruke hele 13 200 kroner. Øystein Andre Schmidt fra Danske Bank sier at desperasjon kan være en av årsakene til dette.

– Hvis du ser på tallene over hvem som handler i siste liten, altså de som springer ut i butikkene på 23. og 24. desember, er det en stor overvekt av menn, sier Schmidt.

Han forteller at det er lettere å plukke med seg noe som er litt dyrere om du har dårlig tid, noe du ofte får dersom du er sent ute med julegavehandelen. Schmidt sier også at mange ser på julen som en god unnskyldning til å spytte inn litt ekstra penger for å glede partneren sin.

På en annen side kan den enorme pengebrukforskjellen også ha en sammenheng med hvor mange julegaver den enkelte forventer å kjøpe.

– Der menn regner med å kjøpe 9 julegaver, regner kvinner med å kjøpe hele 15, sier Schmidt.

Flere betaler julen med kreditt

Én av fire sier at de i noen, eller i stor grad, kommer til å betale julemoroa med kredittkort. Samtidig sier halvparten at de har bekymret seg over økonomien etter juletiden.

– Det er jo litt trist, én av fire sier også at de føler de bruker for mye penger i julen. Det understreker at folk er opptatt av at julen skal være fin, og med dette kan det følge et stort pengepress, sier Schmidt.

Julen blir stadig dyrere og mange er kanskje redd for å få en dårligere julefeiring dersom de bruker lite penger. Han legger til at over halvparten mener at de bruker for mye penger i julen, og da er det viktig å huske på hva julen egentlig handler om.

– Folk flest verdsetter det å lade batteriene og tilbringe tid med familien i julen, sier Schmidt.

Derfor trenger ikke julen i utgangspunktet å være så dyr, men det krever ofte en del planlegging.