Mats Zuccarello kan være på vei bort fra New York Rangers etter til sammen åtte år i klubben fordelt på tre perioder.

Redaktør for hockeynettstedet nitten.no, Roy Kvatningen, er sikker på at Zuccarello blir byttet bort i nærmeste framtid.

Mest likt blant fansen

– Han er 31 år og på utgående kontrakt. Rangers er i det som kalles en rebuild, en gjenoppbygning av laget hvor de ønsker unge talentfulle spillere. De ønsker rett og slett å bygge laget fra bunnen av, og da kommer de til å bruke Zuccarello i en slik byttehandel mot en yngre spiller, forteller Kvatningen til TV 2.

Men det betyr på ingen måte at Zuccarello er uønsket av fansen.

– Han er den mest populære utespilleren i Rangers uten tvil. Han selger flest drakter i NHL-sjappa til Rangers i Manhattan og er veldig godt likt, sier Kvatningen.

Ifølge nettsiden The Daily Hive selger Zuccarello sjuende flest trøyer i NHL. Det er første gang han er inne på topp 15-listen.

Nashville og San Jose i førersetet

Zuccarello har en kontrakt med Rangers som går ut i 2019, og han har en årslønn på 4,5 millioner dollar, cirka 38,5 millioner norske kroner. Et punkt i debatten om 31-åringens avgang er om hans nye klubb vil matche den lønnen han nå har i Rangers. Kvatningen forteller at de har et annet lønnssystem i NHL enn de har i andre sporter.

– NHL er egentlig som en gruppe 7-11-butikker. Selv om du diskuterer lønn med den enkelte butikk, så er det ligaen, NHL, du har kontrakt med. Det vil si at den neste kontrakten Zuccarello signerer, så tar han med seg den lønnen han har nå, forteller Kvatningen.

Neste års draft blir holdt 1. juli neste sommer, og Kvatningen spår at det blir en budkrig om Zuccarellos signatur.

– Det som er interessant er at han kan velge fritt selv sin neste arbeidsgiver, og det kommer en budkrig.

– Han kommer til å havne på et lag som kjemper om Stanley Cup, for det er typisk at de klubbene henter inn forsterkninger, veteraner som er på utgående kontrakter for å styrke laget før sluttspillet. Nashville er en by som virker veldig aktuell, og jeg tror San Jose Sharks også er veldig interessert. Jeg ville ikke blitt overasket hvis et av de lagene er i førersetet i kampen om Zucca, forklarer Kvatningen.

Zuccarello har vært ute med en hamstringskade siden 23. november, men Kvatningen tror Oslo-gutten kan bli frisk igjen til helgen, han nærmer seg nemlig en historisk milepæl.

– For øyeblikket er han jo bare 20 kamper unna 500 kamper for Rangers, og det er det ikke så mange som gjør i NHL, i alle fall ikke for samme klubb.

– Jeg tipper han spiller i slutten av uken, og da kommer han nok til å runde den milepælen i januar, forteller Kvatningen.