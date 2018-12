Lenge var det usikkert når Tesla ville starte utleveringene av sin nye volummodell, Model 3, til norske kunder.

Men nå slipper de endelig både pris og tidspunkt for når de første kundene får bilene sine.

Norske reservasjonsholdere kan i løpet av de neste ukene bestille de to første variantene: Model 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive og toppmodellen Model 3 Performance.

Prisene starter på 464.000 kroner, og levering begynner i februar. Leveringsrekkefølgen er basert på reservasjonsdato, leveringssted og utstyrsvalg.

Les om Brooms eksklusive møte med Tesla Model 3

Spesifikasjoner

Model 3 er en mindre, enklere og rimeligere bil enn Model S og Model X. Tesla sier selv at den er designet og bygget for å være verdens første elektriske bil for massemarkedet, noen av konkurrentene vil vel kanskje ha noen innvendinger akkurat der. Men uansett er Model 3 et kritisk steg i merkets misjon om å akselerere overgangen til bærekraftig energi.

Model 3 Long Range All-Wheel Drive har en såkalt WLTP-rekkevidde på opptil 544 km. Model 3-drivlinjeteknologien skal være utformet for høy utholdenhet.

Her kan du lese mer om førsteinntrykket av Model 3

Sikreste i klassen

Model 3 har den laveste sannsynligheten for skade blant alle biler som noen sinne er testet av U.S. National Highway Traffic Safety Adminstration (NHTSA), og designet for å være den sikreste bilen i sin klasse.

Aktive sikkerhetssystemer er standardutstyr på Model 3, inkludert automatisk nødbrems, frontkollisjonsvarsling og sidekollisjonsvarsling.

I likhet med andre Teslaer, vil Model 3 motta oppdateringer som legger til forbedringer og nye funksjoner over tid.

Les vår test av Tesla Model 3 her

To premiuminteriør

Premium-nettforbindelse er inkludert i ett år og gir navigasjon med satellittbilder og trafikkvisualisering i sanntid, Spotify og trådløse programvareoppdateringer via WiFi og mobilnett.

Kundene kan velge mellom to ulike interiøer. Pakken inkluderer oppvarmede seter med 12-veis elektrisk justering foran og midtkonsoll med lukket lagring, fire USB-porter og tilkobling for to smarttelefoner.

Premium-lydanlegget inkluderer 14 surround-høyttalere.

Glasstaket gir unik utsikt og slipper inn mye lys i coupeen.

3.600 ladeplasser

Alle Model 3-kunder har betalt tilgang til elbilprodusentens Supercharger-nettverk, som er forbeholdt Tesla-eiere. Det er mer enn 430 Supercharger-stasjoner med over 3.600 Supercharger-ladeplasser i Europa og dette vokser stadig.

I Europa kommer Model 3 med innebygget CCS-ladeport for kompatibilitet med tredjeparters hurtigladernettverk, som gir kundene våre større ladefleksibilitet enn noen annen elbil på markedet.

Derfor er Teslas SUV ulik alle andre

Fem farger

Model 3 med Long Range-batteriet og All Wheel Drive starter på 464.020 kroner, inkludert vrakpant og dokumentavgift, og har en WLTP-rekkevidde på 544 km.

Model 3 har fem ulike fargevalg. Sort lakk er den eneste som er inkludert som standard.

Metallic-fargene Midnight Silver og Deep Blue koster 12.500 kroner. Multi Coat Red koster 20.900 kroner og Multi Coat Pearl White koster 16.700 kroner.

Sort premiuminteriør er inkludert, mens sort og hvitt premiuminteriør koster 8.400 kroner.

Autopilot

Kundene kan velge mellom 18-tommers Aero-hjul som standard og 19-tommers Sport-hjul som koster 12.500 kroner. 20-tommers Performance-hjul er inkludert i Performance-pakken.

Alle Model 3 bygges med Autopilot-maskinvaren. Med Oppgradert Autopilot-pakken som koster 41.800 kroner, vil Model 3 tilpasse farten etter trafikkforholdene, holde seg innenfor filen, parkere selv på en parkeringsplass, og kjøre inn og ut av trange parkeringsplasser.

Det er et minimalistisk og "rent" interiør i Tesla Model 3.

Slik kommer du lengre med elbilen:



Model 3 Performance

Model 3 Performance er den raskeste bilen i sin klasse, og gjør 0-100 km/t på 3,7 sekunder. Den har nesten perfekt 50/50 vektdistribusjon og kommer med Long Range batteriet for 530 km WLTP-rekkevidde og Dual Motor All-Wheel Drive.

Performance-utgaven starter på 555.320 kroner, inkludert vrakpant og dokumentavgift.

Model 3 Performance øker toppfarten fra 233 km/t til 250 km/t, og har karbonfiberspoiler, 20'' Performance-hjul, og pedaler i aluminiumslegering. Model 3 Performance inkluderer også røde Performance-bremsekalipere og den eksklusive funksjonen Track Mode.

Denne nybilen fikk 0 (!) stjerne i krasjtesten!