Boligprisene er nå 2,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene gikk noe mer ned enn normalt i november i år. Den svake prisutviklingen må sees i sammenheng med det store utbudet av boliger på markedet vi har hatt gjennom hele året. Et stort tilbud gir normalt svakere utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund bemerker at prisnivået i utgangspunktet er høyt.

– Men prispresset har avtatt denne høsten som følge av økt boligtilbud, moderat renteøkning og strenge utlånsregler. Moderasjonen i boligpriser er bra fordi det bidrar til lavere gjeldsopptak og redusert risiko for finansiell ubalanse, sier Geving.

God aktivitet

I november ble det solgt 7.236 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Til tross for at det har vært en svakere prisutvikling gjennom høsten enn før sommeren, så har aktivitetsnivået vært stabilt godt i hele 2018. Så langt i år er det solgt 5 prosent flere boliger enn på samme tid i fjor, og det ligger an til å bli et rekordår når det gjelder antall boligsalg, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 6.934 boliger for salg i Norge i november. Det er 1,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet har nå bremset opp som normalt for sesongen å være og tilbudssiden har stabilisert seg. Nivået på antall boliger til salgs er imidlertid på et høyere nivå ved utgangen av november enn hva det har vært de siste ti årene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i november. Det er to dager mer enn i november i fjor. Av byene hadde Fredrikstad og Sarpsborg raskest salgstid med 25 dager og Stavanger og omegn tregest salgstid med 76 dager.

Mer moderat prisutvikling

Boligprisene sank i alle områder i Norge i november.

Av byene hadde Asker og Bærum sterkest prisutvikling med en nedgang på 0,5 prosent. Svakest prisutvikling hadde Tønsberg og Hamar med en nedgang på 2,2 prosent.

Oslo har den sterkeste 12 måneders veksten med en oppgang på 4,7 prosent, mens Bergen har den svakest 12 måneders veksten med en nedgang på 0,3 prosent.

– Alle deler av landet hadde prisnedgang som normalt i november måned. Gjennom året har det vært mindre regionale forskjeller i prisutviklingen enn det som har vært tilfelle de siste årene, og boligmarkedet er i god balanse og er velfungerende, sier Dreyer.

Ifølge Dreyer vil 2018 i sum resultere i et år med moderat prisvekst i boligmarkedet.

– Med fremdeles høy takt i boligbyggingen og svakere befolkningsvekst i Norge gjennom året, tilsier det en tilsvarende moderat utvikling også i 2019, sier han.