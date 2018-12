Spedbarn til sykehus med kramper og pustestopp

To kategorier

– Det er to kategorier barn som kommer inn til oss og får påvist for lite B12. Det er barn som er en til to måneder gamle som får anfall av fravær, pustestopp eller krampeanfall. Disse er det lett å diagnostisere, og lett å behandle, sier Ljungblad.

Barna får en injeksjon med B12 i låret og symptomene forsvinner. Anfallene kommer ikke tilbake.

Selv om kramper og pustestopp høres dramatisk og skremmende ut, kan konsekvensen bli større for barna i den andre kategorien:

Barnelegens råd til vordende mødre Sjekk deg for mangel på B12 - mange er altfor lite bevisst på dette. Diskuter din risiko med jordmor og fastlege.

Ha en normalt og variert kosthold.

Lag mest mulig mat fra bunn - for hver gang mat behandles og varmes, mister man noe av næringsstoffene

Gi barnet smaksprøver fra det er fire måneder gammelt. Dette forebygger matalleriger. Fullamming til seks måneder er ikke det beste hvis mor for eksempel er lav på B12.

Gruppen som er vanskeligere å oppdage er barna som har symptomer som slapphet, for mye søvn, lite eller kortvarig blikkontakt og generell treg utvikling. Disse kommer kanskje aldri til utreding og behandling.

– Dette er tilstander man tradisjonelt har avskrevet som normalt. Det har blitt sagt at noen barn er slappere enn andre og utvikler seg saktere opp til 9-10 måneders alder. Jeg tenker at mange av disse barna egentlig har hatt B12-mangel. Tilstanden behandler jo seg selv når man introduserer mat som inneholder B12, sier legen.

Han mener at mange av disse barna kunne fått det så mye bedre om noe så enkelt som B12-mangelen ble oppdaget slik at man kunne gitt tilskudd.

– Etter kun én injeksjon med B12 i låret, kvikner barna fort til. Tilbakemeldingen fra foreldrene er at barnet raskt blir mer våkent å tilstede, og utviklingen skyter fart, sier Ljungblad.

Barna trenger oftest ikke mer en injeksjon ved moderat mangel, den rekker i flere måneder. Så begynner barnet å få i seg B12 fra maten. Det er ingenting som tyder på at det er skadelig å få i seg for mye B12-vitamin.

– B12 er et vannløselig vitamin. Hvis man får for mye tisser man det ut. Vi kjenner per i dag ikke til noen bivirkninger av for mye vitamin B12, sier Ljungblad.

Kognitive vansker

– Hvilke konsekvenser kan dette ha hvis det går uoppdaget?

– Det må vi forsøke å finne ut av. Men vi mistenker at det i ytterste konsekvens kan gi kognitive problemer senere, sier Ljungblad.

I land som India og Nepal hvor det kan være vanskelig å få i seg nok kjøtt og fisk, er det dokumentert at B12-mangel hos mødre og barn har en sammenheng med kognitive evner når barna blir eldre.

Kognitive problemer kan innebære problemer med hukommelse, oppmerksomhet og læring. Det kan også gi vansker med regulering av adferd og følelser, og kommunikasjon.

Forsker videre

Ljungblad skal sammenligne resultater fra 100 barn med B12-mangel med resultatene fra 200 friske barn for å kunne bekrefte eller avkrefte sammenhengene legene mener å se.

– Personlig brenner jeg for dette, og målet på sikt er at man skal ha mer fokus på dette hos vordende mødre på legekontorer og helsesentre. Det er per i dag ingen retningslinjer for å screene gravide for vitamin B12 nivå.

– Konsekvensene kan være så store, og det er så lett å behandle, bare man tenker på muligheten, sier Ljungblad.

– Strenge dietter frarådes

Helsedirektoratet anbefaler generelt et variert kosthold til gravide. Når det kommer til veganisme, hverken fraråder eller anbefaler de en slik diett, men sier at det er på det rene at man må ha mye kunnskap om ernæring for å leve sunt som veganer. Spesielt viktig er dette for gravide og småbarnsforeldre.

Barn som får vegankost bør få tilskudd av B12, D-vitamin og jod. Det kan også være utfordrende å få inn nok kalsium og jern i dietten til barn som ikke spiser kjøtt, fisk eller melkeprodukter, ifølge Helsedirektoratet.

«Strenge, ensidige dietter kan ha alvorlige følger for barns vekst og utvikling, og frarådes», skriver de.

Variert vegetarkost som inkluderer kumelk- og meieriprodukter og eventuelt egg, er forbundet med god vekst hos barn. Noen få studier viser at barn som får vegankost kan vokse langsommere, men veksten er likevel innenfor normalområdet.

En livsstil i framvekst

Veganisme er i fremvekst i hele Skandinavia. I Danmark lever 35.000 mennesker helt vegansk og 140.000 vegetarisk. Det er nesten en fordobling på ett år. I Sverige har det blitt en tredobling av antall veganere og vegetarianere på åtte år, og en undersøkelse fra 2017 viser at 13 prosent av unge svenske kvinner velger bort kjøtt. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange mennesker i Norge som er vegetarianer eller veganer, men man anslår at det dreier seg om mellom to og fire prosent.

Veganisme er ikke bare et valg av diett for å være sunn. De som velger denne dietten har tatt et etisk standpunkt om å ikke utnytte noen dyr for matproduksjon. De ligger også unna produkter laget av dyr, for eksempel ull, skinn eller silke.

Norsk vegansamfunn mener livsstilen er mer likt et livssyn, og som bør vernes mot diskriminering, på lik linje med religioner. De mener også at det bør legges til rette for at barn av veganere kan spise vegansk i barnehagen.

Norsk veganersamfunn formidler næringsråd for veganere på sine hjemmesider, og legger vekt på ansvaret man som veganer har under graviditet og amming. Der det er særlig viktig å få i seg nok vitamin B12, jern, kalsium, D-vitamin og omega-3-fettsyrer enten gjennom mat, eller gjennom tilskudd.

Det har ikke lykkes TV 2 å få en kommentar fra veganersamfunnet i denne saken.