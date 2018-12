Den britiske modellen Rhian Sugden tok et bilde da hun besøkte det kjente minnesmerket for Europas myrdede jøder i Berlin.

Minnesmerket kjennetegnes av de 2.711 betongklossene som er oppstilt i parallelle rekker.

Der skrev hun «E.T. phone home», og siktet til filmen fra 1982 som handler om et romvesen som blir strandet på jordkloden.

Seks millioner dødsfall

Det er ikke det faktum at supermodellen mener at minnesmerke minner mer om noe utenomjordisk enn et kunstverk som får folk til å rase.

Kritikken handler om at hun valgte å poste et bilde og tulle da hun besøkte et sted som representerer dødsfallene til de mer enn seks millioner jødene som ble drept i perioden 1938–1945.

Etter at supermodellen begynte å få kritikk fra alle hjørner av verden, gjorde hun Instagram-profilen sin privat.

Flere utenlandske medier rakk å ta et bilde av innlegget før kontoen ble gjort privat. Hundrevis av aviser, som FOX, Daily Mail og HuffPost, har siden omtalt saken.

En skam for menneskeheten

Sugden har over 280.000 følgere på Instagram. Da det begynte å storme, valgte hun å endre bildeteksten, men det eneste hun la til var emneknaggene «#sightseeing #museum #berlin».

Flere av tilhengerne hennes har lagt igjen kommentarer under bildet, der de fleste uttrykker at de mener innlegget er direkte upassende:

«Tenk deg å ha så lite respekt for de millioner menneskene som ble myrdet under Holocaust.»

«Bildeteksten din er veldig upassende. Det er rart at du ikke forstår det.»

«En skam for menneskeheten.»

«Hadde du tatt en selfie i en begravelse og postet det på Instagram? Det handler om tid og sted. Når du er ved et minnesmerke er det tid for å reflektere, ikke for å ta en selfie. Det er respektløst.»

Forsvarer bildet

Ifølge FOX har modellen svart på noen av de hatefulle kommentarene, der hun uttrykker at hun ikke angrer på å ha postet bildet.

«Jeg har ikke tid til denne sytende generasjonen. Jeg er på ferie, var på sightseeing og tok et bilde. Dette er ikke respektløst.»

«Alle andre som har vært her har tatt et bilde/selfie. Og jeg smiler?? Ler jeg? Nei.»