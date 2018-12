Onsdag stilte Therese Johaug, Marit Bjørgen og Birgit Skarstein opp for pressen i forbindelse med at Norge er tildelt para-VM i februar 2021.

– VM til Norge er for meg en drøm som går i oppfyllelse, sier Skarstein.

– Det betyr kjempemye å få et sånt mesterskap til Norge. Både kompetansen vi får på å arrangere, men ikke minst de håpene og drømmene utøverne har å jobbe mot. Så synes jeg para-idrett er kjempekult. Når jeg ser på andre løse ting på sin måte, tenker jeg at jeg i hvert fall klarer å gjøre det jeg holder på med. Jeg tenker at det blir en skikkelig bra greie, fortsetter Skarstein.

Det skal konkurreres i alpint, langrenn, skiskyting og snowboard i Lillehammer/Hafjell fra 4-15. februar 2021.

– Det er ekstra spesielt å gå skirenn foran venner og familie. Jeg håper at jeg får konkurrert selv. Hvis ikke skal jeg i hvert fall være der som frivillig, smiler Skarstein.

– Ada er så kul

Hun blir litt mer alvorlig når hun får spørsmål om Gullballen-prisen Ada Hegerberg ble tildelt mandag. DJ Martin Solveig spurte Hegerberg om å «twerke» på scenen. Det reagerer Skarstein på.

– Det sier ganske mye at han stiller det spørsmålet. Jeg tror hennes reaksjon sa enda mer. Det at han gjorde det kan være med på å ta et oppgjør med den type holdninger, sier hun.

Skarstein har selv opplevd å få merkelige spørsmål.

– Det er litt rare ting av og til. Den beste måten å gjøre det på er å behandle den andre med respekt. Det er jo ofte ikke meningen. Jeg tror ikke han som spurte mente å være ekkel med Hegerberg, men det bare skjedde. At det var underbevisst er litt av problemet, sier Skarstein.

Han er glad for måten Hegerberg reagerte på.

– Ada er så kul. Jeg er kjempeglad for at hun løste det på den måten hun gjorde.

– Motivasjonsboost

​Også Therese Johaug roser Hegerberg for måten hun taklet situasjonen på.

– Jeg synes det er respektløst. Det ødelegger litt av den seansen. Det er uproft når hun skal tildeles en så stor pris. Jeg synes Hegerberg taklet det på en veldig bra måte, sier Johaug, som gleder seg stort over at Norge skal arrangere para-VM om tre år.

– Det åpner utrolig mange dører for de som er funksjonshemmet. Jeg fikk delta i Kollen i 2011. Det var en ren motivasjonsboost til å satse inn mot et mesterskap på hjemmebane, forteller hun.

Johaug har startet sesongen svært bra og er i god rute til VM i Seefeld i slutten av februar. 30-åringen har ennå ikke bestemt seg for om Tour de Ski blir en del av oppladningen til mesterskapet.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg tar en evaluering når det nærmer seg jul, bekrefter hun.