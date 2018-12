Det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP tester hvert år de fleste nybilene som kommer ut på markedet i vår del av verden.

Resultatene herfra er viktige både for bilprodusentene og bilkjøperne. Lenge har maks score og fem stjerner omtrent vært "fasiten". Noe dårligere resultat enn det, er ikke gode nyheter for bilprodusentene det gjelder.

Euro NCAP har også jevnt og trutt oppjustert sine krav, for å motivere og presse bilprodusentene til å levere bedre og bedre.

Møtt veggen igjen

Nå har Euro NCAP akkurat kunngjort resultatene fra en ny bunke tester, og her er det særlig én bil som kommer svært dårlig ut.

Småbilen Fiat Panda har vært på markedet i mange år. Den ble sist testet hos Euro NCAP tilbake i 2011. Nå har den altså møtt veggen igjen, og resultatet er ganske katastrofale null stjerner.

Kollisjonssikerheten i bilen er ikke god. Men det er særlig på sikkerhetssystemer Panda kommer dårlig ut:

Fiat har kuttet kraftig ned på utviklingskostnadene i mange år. Som et resultat av det har også mange bilmodeller blitt hengende med i mange flere år enn det som er vanlig i bransjen. Foto: Euro NCAP.

Slaktes

– Det er virkelig skuffende å se at en helt ny bil selges i 2018 uten noen form for nødbremse-system og ingen filskiftvarsling, sier Euro NCAP i forbindelse med offentliggjøringen av de nye testene.

Panda fikk svake 45 prosent av maks score på beskyttelse av voksne. For beskyttelse av barn gikk det enda mye dårligere, nemlig 16 prosent.

Fiaten er bedre på beskyttelse av myke trafikanter, her ble det 47 prosent. Mens Euro NCAP slakter sikkerhetssystemene (eller snarere mangelen på disse) – 7 prosent.

Panda ble solgt ny i Norge i mange år, men nå er den tatt ut av modellsortimentet her hjemme.

Jaguar I-Pace er høstens heteste elbil i det norske bilmarkedet. Her gikk det ganske så forskriftsmessig: Fem stjerner.

Fikk fem stjerner

Det hører med til historien at en annen bil fra Fiat Chrysler-konsernet også ble testet og kom svært dårlig ut her. Jeeps nye Wrangler endte med bare én stjerne, det er mildt sagt ikke vanlig for en ny bilmodell.

Da gikk det langt bedre med de øvrige i denne testomgangen. Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60/S60 fikk alle full score, og fem stjerner.

