– La barna få være med på skolegudstjenesten

– Flertallet er med på gudstjenesten, men mange har også meldt seg på det alternative opplegget. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre som synes det er bra at alle elevene kommer seg ut av huset, sier Gustavsen.

– Sånn kan vi ikke ha det

Innvandringspolitisk talsperson og stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, liker ikke at noen skoler dropper julegudstjenesten.

– Det er dårlig. Sånn skal vi ikke ha det, sier Gharahkhani til TV 2.

Han er muslim med iranske røtter, men deltok på alle julearrangementer i barndommen. Disse verdiene har han tatt med seg inn i voksenlivet og i politikken.

Han oppfordrer alle skoler til å arrangere julegudstjeneste, og ber alle foreldre la barna få delta på denne.

– Det flotte med jula er at det er barnas tid. Julen er en del av norsk historie og tradisjon, som jeg mener alle barn bør få delta i. Det handler ikke først og fremst om religion. Skal vi ha et fellesskap, så tror jeg det er viktig at man får mulighet til å delta på de felles arenaene som julegudstjenesten og det som skjer både før og etter. Jeg vil oppfordre alle foreldre, uavhengig av religion, til å sende barna på julegudstjeneste, sier Gharahkhani.

Ble invitert inn av nabokona

Selv fikk han sitt første møte med de norske juletradisjonene som femåring. Familien bosatte seg i det vesle tettstedet Skotselv etter at de ankom Norge fra Iran på slutten av 80-tallet.

Allerede den første jula åpnet naboen Pia dørene og inviterte dem inn til seg på julebesøk. Der fikk unge Masud julegave og de gikk rundt juletreet.

– Et av mine beste barndomsminne er da jeg fikk meg en «bonus-bestemor». Det var naboen Pia. Hun var en godt voksen dame som var ganske alene, og det var jo vi også som nye i Norge. Hun inviterte hele familien vår hjem til seg og lærte oss om jul og juletradisjoner. Hun ble en del av familien, forteller Gharahkhani.

Unge Masud og familien ble invitert hjem av nabo og bonusbestemoren Pia hver jul. Her er hun avbildet sammen med hans bestefar Seyfi. Masud er åtte år på bildet. Foto: Privat.

Julebesøket hos Pia ble en årlig tradisjon, og Gharahkhani er sikker på at møtet med bonus-bestemoren har bidratt til at han selv har fått et så sterkt forhold til den norske julefeiringen.

– Jeg var med på alt av juleaktiviteter da jeg gikk på skolen, og håper at min sønn som begynner på skolen neste år, skal ha de samme mulighetene som meg.

Spiser svineribbe på julaften

36-åringen forteller at juletreet allerede er tatt frem hjemme på Åssiden i Drammen, og at han spiser svineribbe på julaften.

– Vi feirer med julegaver og full pakke. Vi har litt forskjellige matvaner. Jeg er glad i ribbe med skikkelig sprø svor, men kona er mer kalkun-menneske. Noen ganger kan vi til og med krydre med persisk mat til juleribba, forteller Gharahkhani.

Han forteller at han kun har fått positive tilbakemeldinger, både fra muslimer og andre etter at han kom med oppfordringen om å delta på julegudstjenesten i Dagsavisen i fjor.

Debatten går i Bergen og Fredrikstad

Debatten rundt julegudstjenesten har blusset opp igjen i jula de siste årene, og i år et intet unntak.

Henning Warloe i Høyre, skriver i et innlegg i BT at det er «trist» at ikke alle skoleelever i Bergen får muligheten til å være med på skolegudstjenester

Han får svar av lektor Christian Lomsdalen som lister opp fem grunner til å droppe skolegudstjenesten.

Også i Fredrikstad går denne debatten nå.

– Vi styrker ikke integrering, eller respekten for andre kulturer, religioner og ikke-troende ved å gi avkall på eller endre viktige juletradisjoner, skriver lærer og bystyrerepresentant for Høyre, Jorulf Elias Laabak i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad.​

Han får svar fra Ap-politiker David Tehrani, som mener det er uheldig å droppe den årlige julegudstjenesten fordi man frykter at det kan støte foreldre og barn med en annen religiøs bakgrunn.

– Vi lever i er sekulært samfunn og jeg mener at alle elever uansett religion burde delta i gudstjenesten. Det fører til at våre barn lærer om hverandres religion og respekterer hverandre, skriver han.

– Forkynnelse hører ikke hjemme i skolen

Human-Etisk Forbund, er imidlertid skuffet over at Utdanningsdirektoratet har fjernet anbefalingen om aktiv påmelding både til skolegudstjenesten og det alternative opplegget.

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Foto: Human-Etisk Forbund

– Forkynnelse hører ikke hjemme i skolen, det må være foreldrenes ansvar utenom skoletiden. Og det å dele inn elever etter foreldrenes tro på denne måten mener vi ikke hører hjemme i en offentlig skole, sier generalsekretær Trond Enger til humanetikernes egen nettavis Fri Tanke.

Han sier videre at de skuffet over at regjeringen nå anbefaler alle skoler å gjennomføre skolegudstjenester, men er positiv til at det stilles som krav til at elevene skal ha et valg mellom to likeverdige arrangementer.