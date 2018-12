Franske DS er et av verdens yngste bilmerker. De startet som et rent undermerke til Citroën. Den første bilen kom i 2009 – og ambisjonen var å konkurrere mot de tyske premiummerkene.

Det gikk vel strengt tatt bare sånn passe, men nå er det nye tider for DS. For et par år siden ble de skilt ut som et frittstående merke. En rekke nye modeller er på vei, blant dem en bil som her til lands kommer til å gi dem en voldsom salgsøkning til neste år.

DS 3 Crossback E-Tense heter den og er en elbil, nærmere bestemt en elektrisk crossover.

Prioriterer Norge

Bilen kommer til Norge på høsten 2019. Men allerede denne uken er et svært eksklusivt eksemplar på besøk i Norge.

Modellen debuterte på bilutstillingen i Paris i høst. Så langt er det bare laget et fåtall prototyper. Det er uvanlig at en av dem sendes avgårde for å vises så tidlig, men det er altså det som skjer nå.

– Vi er veldig glade for å kunne vise vår nye hel-elektriske DS 3 på norsk jord. Dette viser hvor høyt fabrikken prioriterer Norge, og hvor viktig det norske markedet er, sier Thomas Christensen som er merkesjef for DS Automobiles i Norge.

Fransk luksus er utgangspunktet for DS-interiørene, her skal de skille seg klart fra de tyske konkurrentene.

Får rikelig med biler

Da DS tidligere i høst åpnet for reservasjon av bilen, satte svært mange norske kunder seg på liste allerede første dag for å få kjøpe, og betalte depositum på 3.333 kroner. På samme tidspunkt hadde ikke DS solgt mer enn 60 biler totalt i 2018 her til lands. Antallet reservasjoner har steget en god del siden den gang og er nå oppe i 1.550!

– Fabrikken sier nå at Norge vil få rikelig med elbiler og leveringene starter om et snaut år. De følger også det stadig økende antallet av reservasjoner, og tenkte nok sitt da tallet passerte 1.000 i løpet av én dag. Norge ble over natten et prioritert marked for DS, forteller Christensen.

DS annonserer rekkevidde på rundt 300 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Gunstig priset

Bilen skal stilles ut i Bertel O. Steens showroom i Oslo sentrum. Den vil være der en uke, fra 8. til 15. desember.

DS 3 Crossback E-Tense ligger an til å bli et gunstig elbilkjøp i Norge. Det spekuleres i at prisen vil havne fra rundt 330.000-340.000 kroner. Rekkevidden skal ligge et stykke over 300 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Etter utgående NEDC-måling var rekkevidden for øvrig på 450 kilometer. Batteriet kan hurtiglades til 80 prosent på 30 minutter med 100 kW lader. Den elektriske motoren er på 136 Hk og batteripakken er som vanlig plassert i bunnen av bilen.

