De største amerikanske flyselskapene får kritikk etter å ha krympet bredden på flytoalettene ytterligere, ifølge Washington Post.

Krav om billige flybilletter, samt mål om økte inntekter, gjør at flyselskapene til stadighet forsøker å få plass til flest mulig passasjerer på hver flyvning.

Standard størrelse på et flytoalett har vært 71 cm. Nå har flere amerikanske flyselskaper krympet dem til 61 centimeter på sine nye fly.

Mange er frustrert, og det gjelder ikke bare høye eller spesielt store mennesker.

– Jeg måtte vri skulderen min for å komme meg inn. Det var ubehagelig, sier Eddie Santos som er 178 centimeter lang, til avisen.

Washington Post har snakket med flere passasjerer som har prøvd de nye toalettene. De sier at en gjennomsnittlig stor person føler seg inneklemt.

– Jeg kjente lårene mine presse mot veggene, sier Melody Arganda, til samme avis.

Britiske The Sun har også omtalt de nye trange toalettene. De har snakket med Shan Stables som er talsmann for fagorganisasjonen for kabinpersonalet i USA.

– Vi tror disse nye toalettene kan føre til flere tilfeller av sinneutbrudd om bord, sier Staples.

Ifølge produsenten skaper de nye toalettene plass til seks nye seter i kabinen.

Det kan utgjøre så mye som 3,5 millioner kroner i økte årlige inntekter for et selskap som American, ifølge Gary Weissel i Tronos Aviation Consulting.

De nye toalettene har også et stellebord man kan brette ut. Men å få plass til en voksen, en baby og har armrom nok for å skifte bleier, blir ikke lett.

Wathington Post påpeker også at størrelsen på toalettene er problematisk for overvektige og handicappede.