Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har tidligere sagt at de håpet å få prøvesvar i løpet av 2018, men analyseresultatene er forsinket.

Etter det TV 2 kjenner til er det eksperter ved sykehuset i Innsbruck i Østerrike som gjennomfører analysene.

– Vi vil ikke kommentere analyseresultatene offentlig før vi har gjort grundige vurderinger og eventuelt nødvendige etterforskingsskritt. Vi forstår at offentligheten er interessert i resultatene, men vi må ta dette i riktig rekkefølge, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge. (Foto: Steinar Figved / TV 2)

LES OGSÅ: Dette er Birgitte-saken.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt, men DNA-resultatene vil være sentrale for omfanget av det videre arbeidet, heter det i pressemeldingen.

Siden høstens TV 2-serie «Hvem drepte Birgitte?» har politiet fått inn over 2000 nye tips i saken. Alle tips er behandlet og noen har ført til konkrete etterforskningsskritt, men ingen er mistenkt i saken.

– Det er svært utfordrende å etterforske så mange år etter at drapet fant sted, og vi ser at noen spørsmål trolig vil forbli ubesvart. Motivasjonen for å løse saken er likevel stor, og det er nettopp derfor vi bruker et millionbeløp på DNA-analyser. Håpet er å finne spor som gjør at vi kommer ett skritt nærmere en løsning, sier Berge.