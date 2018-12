Ap-politiker angrepet på rådhuset i Oslo: – Opplevdes svært truende

Bystyrerepresentant i Oslo Abdullah Alsabeegh (Ap) fikk i høst en skremmende opplevelse på rådhuset i hovedstaden.

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

Hendelsen skjedde denne høsten, da Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo hadde et møte med en innbygger som hadde bedt om et møte på rådhuset.

Det var tre komitemedlemmer tilstede på møtet i tillegg til Alsabeegh; Geir Kvarme (H), Eivor Evenrød (Rødt) og Lena Jensen (SV), politisk rådgiver for ordfører Marianne Borgen.

Truet med glass

Flere tilstede på møtet beskriver angrepet fra den mannlige gjesten som rasistisk motivert, skriver Dagsavisen, som har fått innsyn i en rapport fra Rådhusets forvaltningstjeneste. Det er de som har ansvaret for sikkerheten på Oslo Rådhus.

Mannen skal ha løftet et glass på en truende måte, og skal deretter ha løpt mot Alsabeehg, som rakk å forlate rommet.

Etterpå kom en sikkerhetsvakt inn i rommet og tok kontroll på situasjonen. Mannen ble siden bortvist fra rådhuset.

– Det opplevdes svært truende det som skjedde og må ærlig innrømme at det satt i kroppen etter hendelsen, men dette skal ikke hindre meg i å utøve mine oppgaver som folkevalgt, sier Alsabeegh til TV 2.

Møtet varte i omtrent tjue minutter før mannen begynte med truslene. I forkant av dette skal han ha gitt mye oppmerksomhet til Alsabeegh og hans hudfarge. Like før han truet med et glass, skal han også ha stukket hånda raskt ned i ryggsekken han hadde med seg. Flere trodde da at mannen grep etter et våpen.

– Svært skremmende

Høyre-politiker og skuespiller Geir Kvarme. som var tilstede på møtet, beskriver situasjonen som svært ubehagelig.

KRITISK: Bystyrerepresentant for Høyre, Geir Kvarme, mener det bør vurderes flere sikkerhetstiltak på Oslo rådhus etter hendelsen. Foto: Hagen, Fredrik/NTB Scanpix

– Fordi man ikke visste hva slags person dette var og hva han var i stand til, var det veldig skremmende der og da, sier han til TV 2.

Kvarme reagerer på at komiteen som møtte mannen, ikke var informert om hans forhistorie. Tidligere samme dag hadde mannen nemlig oppført seg unormalt ved rådhuset og ble vist bort. Ifølge Dagsavisen viste mannen blant annet fingeren til en sikkerhetsvakt.

– Dersom en gjest har en historikk og har oppført seg truende tidligere, så bør den informasjonen tilfalle oss politikere. Jeg ønsker en praksis på at politikere får den informasjonen, og mener også at man kan diskutere en sjekk av bagasje som gjester har med inn på rådhuset, mener Kvarme.

– I det øyeblikket han lente seg over sekken sin, så var vi alle sikre på at det var snakk om et våpen han skulle hente, forteller han om situasjonen.