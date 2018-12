– De mener jeg bør drepes av IS-terrorister

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson fikk sitt gjennombrudd med ett gull og én sølvmedalje under OL i Sør-Korea i februar, og 21-åringen har fått enda mer oppmerksomhet for sitt standpunkt mot doping.

Har mottatt dødstrusler igjen

Han har vært tydelig i sitt standpunkt mot doping og valgte å droppe verdenscuprennene i russiske Tjumen. For litt over én måned siden var han i Det hvite hus for å snakke om ren idrett.

TV 2 har tidligere skrevet om Samulesson, som er blitt truet med med russisk dødsskvadron for sin klare tale mot doping. I et intervju med Expressen før sesongstarten i Pokljuka onsdag forteller Samuelsson igjen at han har mottatt trusler for sine meninger om den russiske dopingskandalen som kom i kjølvannet av OL i Sotsji i 2014.

– Før EM i skiskyting i vinter (i Hviterussland) har jeg allerede fått beskjed om at det er russiske fans som venter på meg der. Mennesker som prøver å komme etter meg. Det handler om direkte trusler mot meg som person, sier Samuelsson.

– Truslene handler om alt fra at det finnes dem som ønsker at jeg og hele familien min skal få kreft, til at jeg bør drepes av IS-terrorister.

Bjørndalen: – Synd om det oppleves sånn

Samuelsson fikk også beskjed før verdenscupavslutningen i russiske Tjumen, som han endte opp med å boikotte, at han kom til å bli skutt og drept om han møtte opp. Truslene kom etter at han kritiserte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) for å legge sesongavslutningen til Russland med den store dopingskandalen som bakteppe.

Samuelsson har også stilt spørsmål ved om Det russiske antidopingbyrået (RUSADA) bør godkjennes igjen.

– Det er ikke hyggelig at han får trusler. Det er ikke sånne tilbakemeldinger man forventer å få om man står opp og kjemper for en ren idrett, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen.

Svenske Helena Ekholm har tidligere fortalt til Expressen at hun ikke ønsker å ytre seg om doping grunnet frykt for trusler. Synd, mener Bjørndalen.

– Det skal jo være mulighet for å uttale seg om man har en mening. Men samtidig må man også ha grunnlag for det man sier. Det er mange mistanker før en a- og b-prøve er positiv, så da kan det ofte være vanskelig å uttale seg, sier Bjørndalen.

– Jeg synes det er mange som står oppreist og snakker åpent utad om doping. Det er også en veldig klar formening blant utøvere og folk i IBU om antidopingarbeidet. Det er veldig tydelig hva man vil. Så er det noen som gjør det offentlig, mens noen velger å jobbe internt.