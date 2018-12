Pokerlegenden Thor Hansen (71) er død. Onsdag morgen fikk nære venner den tunge beskjeden, skriver poker.no.

Thor Hansens talent for kortspill, og da spesielt poker, har sørget for et liv de fleste av oss kun ser på film.

Festing med Hollywood-kjendiser, gambling, fengsel, og penger, enorme mengder med penger. Dette er noen av ingrediensene i det begivenhetsrike livet til mannen som blir kalt norsk pokers gudfar.

Hansen viet livet sitt til kortspill, og dro som ung mann til USA, der han gjorde rent bord i pokerlagene til Larry Flynt.

To ganger ble Hansen verdensmester i poker. Første gang i 1988, og deretter igjen i 2002. Han er europamester to ganger, og nasjonal pokermester i åpne turneringer i flere land. Gudfaren er høyt opp på verdensrankingen av de som har flest pengeplasseringer i World Series of Poker (WSOP).

Hans gudegave som pokerspiller har sørget for at han har vunnet pengepremier for opp mot 150 millioner kroner.

Hansen ble svært raskt en viktig person for mange i miljøet.

– Det er snakk om en person som har en livslang erfaring å dele med oss. Han har vært i verdenstoppen helt fra det var noe som kunne kalles verdenstopp i poker, fortalte TV 2s pokerekspert Sverre Krogh Sundbø i fjor.

I januar 2012 tok livet til Hansen en brå vending. Etter en tid med store smerter oppsøkte han en klinikk hjemme i Las Vegas. Der fikk han påvist diagnosen tykktarmskreft med spredning, og fikk beskjed om at han hadde fire-fem måneder igjen å leve.

– Etter den beskjeden flyttet jeg tilbake til Norge for å få hjelp der, og spesialisten der sa at jeg var heldig om jeg levde ett år. Nå har det gått over fem år og jeg har passert 232 cellegiftkurer. Det sies at det er verdensrekord, sa han til TV 2 i april 2017.

Siden ble det flere cellegiftkurer.

I nesten sju år slo Hansen kreften. Til slutt sa kroppen stopp.

