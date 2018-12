Til våren kommer en helt ny utgave av Mazda 3, en av merkets mest solgte modeller.

Nå har man tatt store grep rundt både design og kvalitetsfølelse.

Nykommeren står akkurat nå utstilt på bilutstillingen i Los Angeles, og vi har vært der for å ta en nærmere kikk.

Det første vi legger merke til, er det friske eksteriørdesignet. Men det er likevel på innsiden og under panseret de viktigste endringene har skjedd.

Vel på plass i førersetet blir det raskt åpenbart at Mazda har bestemt seg for å gi kundene i dette segmentet en mye sterkere følelse av luksus.

I forbindelse med avduking av bilen, kvelden før LA autoshow åpnet for pressen, uttalte toppsjef Akira Marumoto, at den nye 3-eren skal gi et helt ny premium- og kjørefølelse, sammenlignet med andre biler i segmentet.

Ingen pekeskjerm – heldigvis

Når man setter seg inn i bilen er det ikke vanskelig å se at man har siktet høyt.

Førermiljøet preges nå av et elegant treeket multifunksjonsratt. Her kan du betjene det meste av infotainmentsystemet, og dessuten de digitale instrumentene. Hovedskjermen er i utgangspunktet speedometeret, men har flere alternative visninger.

Broom var på plass på den eksklusive førvisningen av Mazda 3 i Los Angeles. Der fikk vi blant annet høre sjefdesigner Yasutake Tsuchida (bildet) og selskapets toppsjef, Akira Marumoto, snakke varmt om den nye modellen.

Dashbordet er blitt nytt. Nå kan du få det skinntrukket, slik man har i dyrere biler. En stående 8,8" skjerm er også på plass. Selv om det naturlig nok ikke er Tesla-nivå på størrelse og oppløsning, er dette et langt steg videre fra dagens modell.

Multimediasystemet betjenes via et menyhjul mellom forsetene. Dermed slipper du problematikken knyttet til å måtte trykke på en pekeskjerm. At ikke flere skjønner at dette er den beste løsningen, forbauser oss stadig!

Mazda er eneste merke som tilbyr dette i sitt segment.

Interiøret i nye Mazda 3 er blitt svært moderne og oversiktlig. Merk den nye 8,8" skjermen, som nå har fått langt bedre oppløsning enn forgjengeren.

Head up display

Nykommeren får dessuten et skikkelig head up display, altså at informasjonen projiseres opp i selve ruta, og ikke vises på en liten skjerm. Nå er informasjonen også i farger.

Materialkvaliteten inne i bilen er også blitt betydelig bedre. Mengden med hardplast er blitt merkbart mindre, og alt du tar i og holder på kjennes bedre ut enn i dagens modell.

Ønsker du skikkelig lyd, er det som før BOSE som står for det største stereoanlegget.

At bakluka lener seg såpass mye framover, gjør naturligvis noe med bagasjeromsplassen. Men her har design kommet foran praktiske hensyn.

Bra plass

I baksetet er det blitt god plass til beina. 3-eren kommer både i femdørs- og sedan-utgave. Men det er femdørs som blir mest aktuell i Norge.

Den gir god beinplass, og for en kar på rundt 190 cm går det akkurat i høyden også. Men utsynet til siden er begrenset.

Bagasjerommet er omtrent som før. Det vil si rundt 360 liter. Det holder for mange, men er nok for trangt for de med barnevogn.

Mildhybrid

I tillegg får altså 3-eren noen viktige nyheter i form av firehjulsdrift og en mildhybridmotor: Skyactive-X. Mazda 3 er første modell ut som får dra nytte av den nye motoren.

Sistnevnte er en bensinmotor på 181 hk, som får hjelp av en elmotor i kortere perioder. Resultatet er at man får en bensinmotor som har forbruk på nivå med en tilsvarende dieselmotor.

Priser er ikke klare. Men takket være at utslippene blir så lave med mildhybriden, er det denne som kommer til å bli volummodellen. Etter det vi erfarer, vil prisene på denne bli veldig nære det den koster med 120 hk. Og da er jo valget enkelt ...

