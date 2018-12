Umulig ikke å sette henne øverst

42. Crina-Elena Pintea - Romania

​En helt annen type linjespiller enn Heidi Løke, men i ferd med å ta steget helt opp i verdenseliten. Har lenge vært en god «sperrestrek», men er blitt mer målfarlig. Har et snitt på nærmere seks mål per kamp for Paris 96 denne sesongen.

41. Katrine Lunde - Norge

Har vært en av verdens beste målvakter siden 2003. Har nok sine beste år bak seg, men har fortsatt en aura som inngir respekt. Grundig i forarbeidet sitt og har stort sett de fleste spilleres skuddmønster plottet inn i hodet. Har stor spilleforståelse og er en god igangsetter av spillet.

DUELL: Tjasa Stanko (t.h.) i duell med Russlands Anna Vyakhireva. Foto: Jean-christophe Verhaegen

40. Tjasa Stanko - Slovenia

Tjasa Stanko er et navn en bare kan merke seg med det samme. Krim Mercator-spilleren kommer til å bli en spiller vi kommer til å høre mye til de neste ti årene. En anvendelig spiller, som kan spille i alle bakspillerposisjonene. Ble kåret til beste unge spiller i Champions League forrige sesong.

39. Kim Naidziniavicius - Tyskland

​Er egentlig den som skal dra det tyske landslaget, men har vært veldig skadeplaget de siste årene. Gikk glipp av VM i fjor på grunn av en korsbåndskade. Var tilbake i form og skulle være kaptein for Tyskland i EM, men måtte igjen melde forfall på grunn av skade.

38. Kari Brattset - Norge

Må fortsatt finne seg i å leve i skyggen av Heidi Løke på det norske landslaget, men i Györ har hun allerede fått en sentral rolle. Etter at Yvette Broch ga seg, så er Brattset et ubestridt førstevalg for den ungarske storklubben. Er også blitt forsvarssjef for Norge, og kommer til å bli viktig i flere år fremover.​

37. Anne Mette Hansen - Danmark

En skikkelig dansk kruttønne. Spiller alltid med hjertet utenpå drakten, og gir 100 prosent både i forsvar og angrep. Skader har forsinket utviklingen hennes litt, og gjør fortsatt litt for mange dumme feil. Men har et skyhøyt potensial, og kan bli en spiller i ypperste verdensklasse.

36. Nerea Peña - Spania

Måtte lenge ta til takke med å spille høyreback for Spania, men nå er det hun som er sjef og styrer spillet som venstre- og midtre bakspiller. Har også en veldig sterk posisjon i ungarske Ferencvaros. Er en gjennombruddssterk spiller, men kan også score fra distanse.

35. ​Grace Zaadi - Frankrike

Er blitt mer og mer sentral for Frankrikes landslag. Har lenge vært sjef for klubblaget Metz, som hun har styrt til tre stake seriemesterskap. Men i VM i fjor var det hun som styrte showet da Frankrike ble mestere. Ble også fortjent kåret til mesterskapets beste midtre bakspiller.

LANDSLAGSPAUSE: Kari Aalvik Grimsbø har pause fra landslaget. Foto: Ruud, Vidar

34. Kari Aalvik Grimsbø - Norge

​Har foreløpig takket nei til mer landslagsspill, men holder fortsatt koken i storklubben Györ. Står med ni mesterskapsgull med Norge og har vunnet Champions League med Györ. Fyller 34 år i januar, men har ingen planer om å gi seg med det første.

33. Alexandra do Nascimento - Brasil

Nok en veteran som har droppet landslaget for å prioritere spill på klubblaget. Høyrevingen var sentral da Brasil ble verdensmestere i 2013. Har gått litt under radaren de siste årene, men er fortsatt like målfarlig med sitt store skuddrepertoar. Har scoret 64 mål på ni kamper for ungarske Alba Fehervar denne sesongen.

32. Katarina Krpez Slezak - Serbia

En høyreving som har scoret enda mer i den ungarske ligaen er Katarina Krpez Slezak. Veteranen blir bare bedre og bedre med årene. Så langt er det blitt 78 mål på ni kamper i ligaen for Erd. Også på landslaget har 30-åringen vært ustoppelig det siste året.

31. Johanna Westberg - Sverige

​Johanna Westberg er toppscorer i den danske ligaen denne sesongen, og var spilleren som skulle skyte Sverige til medalje i EM. Men rett før avreise til Frankrike meldte hun fra om at hun trakk seg fra mesterskapet av private årsaker. Disse private årsakene viser seg å være at Westberg venter barn og tar pause fra håndballen. En høyreist skytter med et veldig skudd, som kunne fått sitt store gjennombrudd i EM.

30. Milena Raicevic - Montenegro

Skulle ta over som Montenegros store spiller da Bojana Popovic ga seg, men har aldri klart å bli like dominerende som Popovic. Raicevic var enorm da Montenegro ble europamestere i 2012. Da scoret hun ti ganger i finalen mot Norge. Hun er blitt mer playmaker med årene og har overlatt til andre å score målene. Har spilt hele karrieren i Buducnost, og har vunnet Champions League to ganger.

29. Eliza Buceschi - Romania

Ble spådd en stor karriere etter at hun ble toppscorer i den rumenske ligaen som 19-åring, men hun taklet ikke livet utenfor Romanias grenser. Etter mislykkede opphold i Thüringer og Esbjerg, vendte hun i 2016 hjem til Dunarea Braila, der hennes far Constica Buseschi var trener. Pappa tok henne med til Corona Brasov. Eliza Buceschi ble tatt opp i a-stallen til Baia Mare da hennes mor Carmen Buceschi la opp.

NY STJERNE: Djurdjina Jaukovic er i ferd med å ta steget opp og bli en av Montenegros beste spillere. Foto: Tt News Agency

28. Djurdjina Jaukovic - Montenegro

​Etter å ha levd i skyggen av Milena Raicevic og Katarina Bulatovic de siste årene, er Djurdjina Jaukovic i ferd med å innfri forventningene til henne. 21-åringen har scoret 36 ganger i Champions League denne sesongen, og er i ferd med å bli Montenegros viktigste angrepsvåpen. Hvis hun klarer å styre unna unødvendige utvisninger i forsvar, så kan hun bli en nærmest komplett spiller.

27. Lois Abbingh - Nederland

​Lois Abbingh er den store skytteren i Nederlands landslag, men hun har i flere år måttet se Estavana Polman og Nycke Groot foran seg i køen når laget ble lest opp. I VM i fjor ble hun et soleklart førstevalg da Polman ikke kom helt i form etter fødsel. Den sjansen grep hun med begge hender og endte opp på VMs All Star Team.

26. Noemi Hafra - Ungarn

20 år gamle Noemi Hafra er den som skal skyte ungarerne tilbake i verdenstoppen. Ferencvaros-spilleren var med som lærejente i VM i fjor og skjøt U20-landslaget til VM-gull på hjemmebane i sommer. I høst har hun fått mye ansvar i klubblaget, og har bare fire jenter foran seg på toppscorerlisten i Champions League.

25. Siraba Dembele Pavlovic - Frankrike

​Den franske veteranen er fortsatt verdens beste venstreving. Hun debuterte på landslaget så langt tilbake som i 2006, og har vært fast inventar siden. Tidligere i år rundet hun 800 scoringer for Frankrike. Etter å ha fartet litt rundt i Randers, Vardar Skopje og Rostov-Don, så er hun nå tilbake i Toulon Saint-Cyr. Så sent som i fjor ble hun kåret til VMs beste venstreving.

24. Dragana Cvijic - Serbia

Du har i grunnen to typer linjespillere. Du har de bevegelige, som kommer til egne sjanser ved å bevege seg med rykk i motstanders forsvar - som Heidi Løke. Og du har mer fysiske linjespillere, som sperrer av forsvaret og holder unna motspillere. I den siste kategorien er Dragana Cvijic den beste i verden. Hun har fått flere sesonger ødelagt av skader, men er nå tilbake i slag. Forrige sesong kom hun på stjernelaget i Champions League.

KRAFTPAKKE: Estelle Nze Minko har noen av verdens beste finter. Foto: Jean-christophe Verhaegen

23. Estelle Nze Minko - Frankrike

En eventyrlig kraftpakke av en håndballspiller. Har noen ekstreme utslag i fintene sine. På sine beste dager er hun nærmest umulig å forsvare seg mot. Spiller nå i ungarske Siofok, hvor hun har Tor Odvar Moen som trener. Hun debuterte for landslaget i 2013, og var sentral da Frankrike ble verdensmestere i 2017.

22. Stine Jørgensen - Danmark

​Mange norske håndballspillere har en eller annen gang i oppveksten deltatt i Dronninglund Cup i håndball. Da er det slett ikke umulig at de har støtt på Stine Jørgensen. Den danske landslagskapteinen vokste opp i Dronninglund, og spilte håndball der fra hun var 5 til hun ble 16 år. Hun er blitt danskenes store ledestjerne, og i EM 2016 var det bare Nora Mørk som scoret flere mål enn henne.

21. Allison Pineau - Frankrike

​Allison Pineau er Frankrikes ledestjerne. Hun debuterte for landslaget så langt tilbake som i 2007. Da var hun bare 18 år. To år senere ble hun kåret til verdens beste håndballspiller. Pineau har vært med på alle oppturene med Frankrike, men sto uten gull i medaljesamlingen. I fjor fikk hun endelig den edleste medaljen, da hun sto i spissen for de franske verdensmesterne.

22. Silje Solberg - Norge

Er det noe Norge har vært bortskjemt med, så er det gode målvakter. Helt siden Liv Bjørk ble kåret til VMs beste i 1973 så har man hatt målvakter i verdensklasse. Nå er det Silje Solberg som er i ferd med å etablere seg i verdenseliten. En teknisk god målvakt, som er spesielt god på kant- og nærskudd.

19. Aniko Kovacsics - Ungarn

​Aniko Kovacsics var supertalentet som skulle ta over etter Anita Görbicz både for Ungarn og Györ. Hun kom til Györ som 15-åring, og Görbicz tok henne umiddelbart under sine vinger. Men utallige skader gjorde at Györ mistet tålmodigheten med henne og hentet inn playmakere utenfra. Etter overgangen til Ferencvaros i 2016 har Kovacsics slått ut i full blomst, og er nå den store spilleren for Ungarn.

18. Estavana Polman - Nederland

Hvis du trenger en spiller som spiller med hjertet utenpå drakten, så ringer du Estavana Polman. Bakspilleren har vært symbolet på Nederlands store fremganger de siste årene. Med stort tempo og enorm glede har hun gått foran når Nederland har kjempet seg opp i verdenstoppen. Hun ble mor i juni i fjor, og kom seg tilbake i tide til VM i desember. Men hun var ikke i toppform. Nå er hun tilbake på topp, og da er hun en spiller i verdensklasse.

17. Andrea Kobetic - Kroatia

De fleste kjenner nok den kroatiske storskytteren bedre som Andrea Penezic. Nå har hun giftet seg og byttet navn. Etter å ha spilt fire strake Final4 med Vardar, dro hun i sommer til ungarske Siofok. 33-åringen er en storskytter, som alltid scorer mye mål Forrige sesong scoret hun tredje flest mål i Champions League.

VERDENS BESTE: Jovanka Radicevic er verdens beste høyreving. Foto: Tt News Agency

16. Jovanka Radicevic - Montenegro

Få spillere kan skryte av å ha spilt for fire av de virkelig store klubbene i Europa, men det kan Jovanka Radicevic. Etter at hun forlot Buducnost så har hun vært innom Györ, Vardar Skopje før hun nå spiller for Bucuresti. Høyrevingen har vært en av verdens beste i denne posisjonen i en årrekke, og er i mine øyne den klart beste akkurat nå.

15. Amandine Leynaud - Frankrike

​Amandine Leynaud fikk den utakknemlige oppgaven å ta over etter Valerie Nicolas mellom stengene for Frankrike. Hun fikk sin landslagsdebut som 19-åring i 2005, og har bare blitt bedre med årene. ​Forrige sesong ble hun kåret til beste spiller i Final4 i Champions League. Nå er hun blitt kollega med Kari Aalvik Grimsbø i Györ.

14. Iveta Luzumova - Tsjekkia

En målmaskin utenom det vanlige. Til tross for at Thüringer ikke gikk videre i Champions League, endte hun opp som den som scoret nest flest mål i turneringen forrige sesong. Også i VM i fjor var hun blant de mestscorende, til tross for at Tsjekkia forsvant ut tidlig. Det hadde vært spennende å se hvordan hun kunne gjort det i et av de virkelig store lagene i Europa.

BLANT VERDENS BESTE: Tess Wester er en av verdens beste målvakter. Foto: Sebastien Bozon

13. Tess Wester - Nederland

Den eneste som kan gi Estavana Polman kamp om å juble mest for Nederland, er Tess Wester. Hun debuterte for landslaget som 19-åring i 2012. Da hadde hun allerede spilt en sesong i tyske Oldenburg. En veldig temperamentsfull målvakt, som har måttet stå temmelig alene for Nederland de siste årene. Det gjør prestasjonene hennes enda sterkere.

12. Stine Bredal Oftedal - Norge

Å være landslagskaptein for Norge er et solid kvalitetsstempel. Stine Bredal Oftedal er en av verdens beste ankomstspillere. Hun har et tempo med ball som få andre kan matche. Svakheten hennes er forsvarsspillet. I angrep er hun veldig fintesterk og flink til å lage rom for andre.

11. Ana Gros - Slovenia

Ana Gros er i likhet med Iveta Luzumova en målmaskin. Du finner alltid navnet til Gros blant toppscorerne i de ulike turneringene hun er med i. Forrige sesong ble hun kåret til den beste høyrebacken i Champions League. I sommer forlot hun Metz for å være en del av storsatsingen i Brest. Der har hun fortsatt hvor hun slapp i Metz. Hun er suveren toppscorer i den franske ligaen og er nummer tre på toppscorerlisten i Champions League.

10. Andrea Lekic - Serbia

​Andrea Lekic ble kåret til verdens beste spiller i 2013. Hun har spilt Final4 hver eneste sesong dette er blitt avholdt for kvinner. Etter noen litt mer anonyme sesonger, har Lekic vært helt strålende etter overgangen til Bucuresti. Hun har vært dominerende i Champions League og er også tilbake på landslaget for Serbia.

9. Eduarda Amorim - Brasil

​Den brasilianske veteranen har fått fart på beina igjen i angrep og er toppscorer for Györ i Champions League så langt denne sesongen. Hun har slitt med å komme tilbake etter en korsbåndskade for noen år siden, men nå virker hun å være sitt gamle jeg igjen. En komplett spiller, som er god i begge ender av banen.

8. Veronica Kristiansen - Norge

«Vikki» er Norges mest komplette spiller. Står i midtforsvaret og har en sentral rolle i angrep også. Hun er også Norges raskeste spiller, noe som gjør henne til et farlig kontringsvåpen. Etter å ha dominert den danske ligaen i noen år, så sluttet hun seg i sommer til den norske delegasjonen i Györ.

7. Anna Vyakhireva - Russland

Da Russland ble olympiske mestere i 2016, så var Anna Vyakhireva den store spilleren. Hun ble også helt fortjent kåret til turneringens beste spiller. Til tross for at hun bare er 165 cm høy, så er hun verdens nest beste høyreback. Hun er faktisk egentlig høyrehendt, men hennes far så at det var større sjanse for å slå gjennom som håndballspiller dersom hun var venstrehendt, og trente henne opp til å skyte med venstre hånd.

6. Heidi Løke - Norge

Verdens desidert beste linjespiller. Ferdig snakket. Og tidenes beste linjespiller. Like ferdig snakket. For to år siden ville hun kanskje ha toppet denne listen. Har en fantastisk timing i rykkene sine, og griper alle baller som blir kastet inn til henne. Skal ha mye av æren for Norges fremganger de siste ti årene.

5. Isabelle Gulldén - Sverige

​I 2015/16 var Isabelle Gulldén verdens beste håndballspiller. Hun ledet Bucuresti til seier i Champions League og ble samtidig toppscorer i samme turnering. Gulldén er egentlig ikke veldig god til noe, annet enn å være god. Hun er ikke den beste distanseskytteren, har ikke de beste fintene. Men hun er stort sett alltid best i lagene hun spiller for. Hun har en ekstrem vilje, og den har gjort henne til en av verdens beste spillere.

4. Nycke Groot - Nederland

Nycke Groot er nok verdens mest komplette håndballspiller. Hun er blant de aller beste både i forsvar og angrep. Mye på grunn av sin overlegne spilleforståelse. 2016/17-sesongen var ingen i nærheten av henne. Da ble hun kåret til beste spiller i EM og i Final4 i Champions League. Groot har vært svært sentral i Györs fremganger, og er Nederlands viktigste spiller. Hun har vunnet det som er verdt å vinne som klubbspiller, men mangler et mesterskapsgull med landslaget.

3. Darja Dmitrijeva - Russland

Jeg simpelthen elsker å se Darja Dmitrijeva skyte. Skuddteknikken hennes er rett og slett en nytelse å se på. 23-åringen spilte sitt første mesterskap allerede i 2014, og er nå kaptein og den store lederskikkelsen for Russland. Hun kom på All Star Team da Russland vant OL, og kommer til å prege internasjonal håndball i mange år fremover.

2. Nora Mørk - Norge

Det er to spillere som er noen hakk foran alle andre i verden, og Nora Mørk må se seg slått denne gangen. Først og fremst fordi hun er en ren angrepsspiller. Skuddteknikken til Mørk står ikke mye tilbake for Darja Dmitrijeva, og kombinerer du det med håndballverdens største vinnerskalle. Ja, da har du en rå miks. Har fått de siste sesongene ødelagt av skader, men kommer til å komme tilbake på topp. Har en råskap og en vilje som har reddet Norge ved mange anledninger.

1. Cristina Neagu - Romania

Cristina Neagu topper listen min. Når du er den eneste spilleren som er kåret til verdens beste spiller tre ganger, har vært på årets lag i Champions League de fire siste årene, er tidenes toppscorer i EM og har vært toppscorer to ganger i Champions League. Når du legger til at Neagu også er en meget god forsvarsspiller, så er det umulig ikke å sette henne øverst på listen. Hun er selvsagt toppscorer i Champions League denne sesongen også.