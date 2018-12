Tidligere deltaker i reality-serien «Americas Next Top Model», Jael Strauss (34), døde tirsdag etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft for bare to måneder siden.

Det bekrefter kilder nær Strauss sier til TMZ.

«Den ene velsignelsen ved dette var at vi fikk vist henne hvor høyt elsket hun var, før hun døde. Hun gledet så mange», skriver familie og venner i en uttalelse.

Den tidligere modellen døde på et sykehus for dødende og uhelbredelig syke, etter at hun skal ha blitt verre mandag kveld.

Strauss ble kjent da hun deltok i sesong 8 av den verdenskjente modellkonkurransen i 2007. Senere stilte hun opp hos Dr. Phil i 2012 og snakket om sin rusavhengighet. I sommer feiret hun fem år som rusfri.

Det var i starten av oktober at 34-åringen fortalte på sosiale medier at hun hadde fått brystkreft.

«Jeg hadde tenkt å skrive noe langt, men noen av dere fortjener å vite. 2. oktober fikk jeg diagnosen brystkreft i fjerde stadium. Den har spredd seg aggressivt gjennom kroppen og er uhelbredelig. Med behandling kan jeg kanskje forlenge livet mitt lenger enn de «få månedene» legene sa jeg hadde igjen. Jeg vil ikke dø. Jeg trenger nok et mirakel som det jeg fikk i 2013.», skrev Strauss på Facebook.

I November ble det startet en GoFundMe-innsamling for behandlingen hennes hvor det ble samlet inn 18.000 dollar.

Strauss bestemte seg for å slutte med cellegift i slutten av oktober og ble lagt inn på sykehuset på «Thanksgiving». Da skrev hun sitt siste innlegg på Facebook hvor det sto: «Første natt på hospice. Så mange ting jeg ikke visste om livet. Eller døden. Så mange ting».