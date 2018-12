Bjørndalen: – Selv ikke jeg var i nærheten av å være så seriøs som ham

Satser alt

Med Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen ute av laget er det et tomrom som skal fylles. Birkeland innrømmer at det gjør det lettere for ham å være offensiv.

– Du føler at du er en mer integrert del av laget. Jeg er ikke så redd for å ta den heisen opp og ned til IBU-cupen hele tida, som jeg kanskje var tidligere. Nå kan jeg risikere mer i hvert renn, i stedet for å safe inn et brukbart resultat for å holde plassen videre.

– Ta av håndbrekket, rett og slett?

– Ja, det funker ikke med håndbrekk hvis du virkelig skal levere toppløp. Jeg har alle planer om å gå «all inn» i hvert eneste renn i vinter. Fullt kjør fra start, varsler Birkeland.

Ole Einar Bjørndalen er helt sikker på at 30-åringen vil ta turen innom pallen i løpet av sesongen. Kanskje allerede på onsdagens 20-kilometer. Det som gjør ham litt usikker er høyden i Pokljuka, cirka 1300 meter over havet.

Birkeland taklet det riktignok fint i single mixed stafetten søndag, der han vant sammen med Thekla Brun Lie.

– Hadde løpet i dag gått i lavlandet, er jeg overbevist om at han ville vært veldig nær pallen. Det han gjorde på mixed var et palløp. Men Lars Helge er ikke den som er mest glad i høyden. Han må skyte 19 eller 20 treff, tror Bjørndalen.

​– Og da blir det pallen?

– Da tror jeg han klarer det. Enten her, eller i Hochfilzen. Jeg ble veldig overrasket over at han gikk så fort på søndag. Normalt sett i høyden skal han ha en litt dårligere dag på 20 kilometer, men jeg håper han fikser det.