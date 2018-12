Mads forteller at bildene ble tatt utenfor Tromsø. Mandag la han bildene ut på Instagram, og plutselig er den hvite reinsdyrkalven «overalt»: BBC, Daily Mail, Lad Bible og People Magazine, for å nevne noen, har trykket Mads' bilder.

– Utrolig kult at bildene har gått skikkelig viralt etter at jeg la de ut på Instagram. Det var Daily Mail i England som først postet, og etter det har det tatt helt av, skriver Mads Nordsveen i en epost til TV 2.

Han forteller at han var sammen med noen kompiser i Tromsø og på Senja for å ta landskapsbilder. Den siste dagen var gjengen på en utflukt i regi av et reinsdyrsenter, og da fikk Mads øye på den hvite kalven.

– Samefolket fortalte oss at disse hvite dyrene er så unike at de i samisk tradisjon bringer lykke. Kalven virket litt redd i starten, men vi satt helt stille og var veldig rolige, og etter hvert kom den ganske nærme, forklarer Nordsveen.

Han driver flere Instagram-kontoer, men sier oppmerksomhet ikke er så viktig for ham. Likevel synes han det er moro at disse bildene når ut til så mange.

– Kanskje det åpner noen nye dører, undrer Nordsveen.