Brennhete Sané scoret på spesielt vis: – Det er ikke ofte man ser

Watford - Manchester City 1-2 (0-1) ​

Se høydepunktene fra kampen øverst!

Etter oppvisningen til Leroy Sané mot Watford var det nok ikke mange som tenkte på fraværet til Sergio Aguero.

Tyskeren har for alvor funnet formen etter en treg sesongstart, og står nå med tre mål og to målgivende pasninger på sine tre siste kamper i Premier League.

Mot Watford scoret han med brystet – og slo attpåtil tunnel på keeper.

– Det er ikke ofte man ser, sier fotballekspert Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio.

– Å løpe inn en ball med brystet gjør du ikke ofte, altså. Sané truer venstresiden hele veien, følger Erik Thorstvedt opp.

Nesten for Watford

Serieleder City hadde et godt overtak på kampen de første 20 minuttene, men Watford kom mer med etter hvert.

I det 32. minutt kom vertenes største sjanse i de første 45 minuttene.

Troy Deeney fikk ballen i feltet fra Abdoulaye Doucouré, og spissen får avsluttet mot hjørnet. Men Ederson i City-målet fikk reddet med beina.

1-0 til City

Watford var svært nære å ta ledelsen, men det ville seg ikke for Deeney.

Ikke lenge etterpå fikk vertene seg en skikkelig kalddusj.

For de 12 gangene City har tatt ledelsen denne sesongen, har de også vunnet kampene. Derfor var det et dårlig utgangspunkt da Leroy Sané sendte City i ledelsen fem minutter før pause.

Flere mål ble det ikke de første 45 minuttene. City 1-0 og på vei mot en ny seier i den lange rekken.

Tidlig scoring i andre omgang

Statistikken så ut til å forsette, for kun fem minutter ut i den andre omgangen kom scoring nummer to for City - på deres første mulighet etter pause.

Gabriel Jesus fikk lagt inn og der ventet Riyad Mahrez som sendte ballen avgårde bak Ben Foster og inn i nettmaskene. 2-0 til City.

City fortsatte med et massivt trykk mot Watford, og etter positive takter i første omgang, ble hjemmelaget gjort fryktelig små av de lyseblå.

Merkelig redusering

Men vertene hadde på ingen måte gitt opp, og i det 84. minutt kom reduseringen - på merkelig vis.

– Et av de styggeste målene han har scoret i sin karrière. Det tror jeg vi kan slå fast før vi får se reprisen, sier TV 2s kommentator Peder Mørtvedt om Abdoulaye Doucouré sin scoring.