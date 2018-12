Nå har matminister Hoksrud planen klar

Det lukter nystekt brød på det topp moderne storkjøkkenet som ble åpne i Vefsn kommune i Nordland for ei drøy uke siden.

– Vi baker seks hundre brød i uken som sendes rundt til sykehjem, barnehager og eldre senter rundt om i kommune, sier forteller kjøkkensjef Janne Nordahl ved Vefsn storkjøkken.

46 millioner har kommunen på Helgeland brukt på et splitter nytt bygg og nytt kjøkkenutstyr. Til sammen skal disse elementene øke matkvaliteten til det rundt 400 brukerne.

Stor forbedring

– Det er helt fantastisk å komme opp fra kjelleren på det lokale sykehuset hvor jeg har jobbet i 30 år, forteller Ingvild Olsen.

Hun er kokk, og er i ferd med å lage hjemmelaget jordbærsuppe.

– Blir det bedre mat ved å investere i nytt utstyr?

Ja, vi får håpe det, sier hun lattermild.

God mat til de eldre har høy prioritet, og det skal ikke spares på matbudsjettet.

– Jeg har satset hardt på å bruke gode råvarer og jeg sparer ikke på maten og råvarene til brukerne våre, sier Janne Nordahl.

Hun anslår at rundt 50 prosent av maten som serveres, kommer fra lokale leverandører.

Vil spre matglede

I en rekke reportasjer har TV 2 nyhetene satt et kritisk søkelys på den maten som blir servert til de eldre.

– Det er klart at de reportasjene TV 2 har hatt tidligere er slik det ikke skal være, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp).

Han har reist landet rundt for å la seg motivere og inspirere. Nå lanseres flere tiltak for å øke kvaliteten på maten til de eldre.

– Blant annet skal et eget matgledekorps reise rundt for å inspirere. Vi ser også på dette med innkjøpsordninger slik at kommunene kan få muligheter til å kjøpe lokalmat. I tillegg ser vi på dette med kjøkken ute på sykehjem. Her ser regjeringen på mulighet for en tilskuddsordning og som kommer etter hvert, sier Hoksrud.

I 2019 er det også bevilget 48 millioner for å styrke velferden til eldre.

– Hver eneste krone skal brukes for å støtte kommunen sånn at de kan bli bedre på å drive eldreomsorg. Samtidig er det viktig at kommunen deler det man har lyktes med. Det er mange som har gode innspill som kan deles med mange, sier Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Det sosiale er viktig

Ved Parken bo- og servicesenter sitter en gjeng godt voksne karer, og de fornøyde. På dagens meny står kyllingboller i fløtesaus, grønnsaker og poteter.

– Det er veldig god mat og variert kost. Jeg er veldig glad når jeg får god fisk, humrer Asbjørn Søfting på 94 år.