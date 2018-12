– Klokken 18:10 fikk vi melding om at en politipatrulje under utrykning hadde et sammenstøt med to personbiler, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Totalt var en politibil og to personbiler involvert i ulykken.

– En mann og en kvinne fra politiet og to privatpersoner ble sendt med ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, sier Volden.

Ingen av de involverte skal være alvorlig skadet.

Ulykken skal ha skjedd under utrykning da politibilen var på vei for å bistå en annen trafikkulykke.

– Det er for tidlig å fastslå årsaken til ulykken, men det var veldig vanskelige kjøreforhold på strekningen. Ulykken skjedde med ganske lav hastighet, sier operasjonslederen.

Veien er avstengt i begge retninger og politiet foretar åstedsundersøkelser på stedet. Spesialenheten er varslet.

Klokken 18:08 melder politiet at veien er ryddet og åpnet igjen. Etterforskning av hendelsesforløpet pågår.

Vegen er ryddet og åpnet igjen. Totalt ble 4 personer kjørt til SOH for undersøkelser/behandling. Etterforskning av hendelsesforløpet pågår. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 4, 2018