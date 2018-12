9. november i år markerte to år siden Donald Trump sjokkerte en hel verden og slo Hillary Clinton i racet om Det ovale kontor.

De to årene som har gått siden den gang har om ikke annet bydd på et mer livlig politisk klima, både i USA og på verdensbasis.

Blant det mest minneverdige Trumps presidentskap har brakt med seg kan vi nevne Russland-granskningen, USAs utmeldelse av Paris-avtalen og møtet mellom ham og diktator Kim Jong-un.

Men nå begynner så smått opptakten til valget i 2020, og flere Trump-utfordrere har blitt diskutert. Blant de mest profilerte er Bernie Sanders (77), Elizabeth Warren (69) og Joe Biden (76).

Familien avgjør

Sistnevnte har selvsikkerheten på plass når han diskuterer muligheten for å stille til valg:

– Jeg synes jeg er den mest kvalifiserte personen i landet til å bli president. Utfordringene vi som et land har i dag er de samme utfordringene som jeg har jobbet med hele livet, sa Biden mandag under en bok-turné i Montana, ifølge CNN, før han la til:

– Ingen burde gå for denne jobben med mindre de tror de er kvalifiserte til den.

Biden var som kjent visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017. Det ble lenge spekulert i at han skulle stille også i 2016, noe han ikke endte opp med å gjøre. Sorgen etter tapet av sønnen, som døde av hjernekreft i mai 2015, var blant årsakene til at han valgte å ikke stille.

Det er en avgjørelse han tidligere har uttalt at han angrer på hver dag, og nå virker hans 2020-kandidatur mer og mer sannsynlig. Han annonserte mandag at han vil komme med en avgjørelse i løpet av to måneder, men at avgjørelsen må tas i samråd med familien.

– Jeg har to unge barnebarn som sønnen min etterlot meg som er glad i meg og som vil ha meg i nærheten. Jeg ønsker å være der til å ta vare på dem, så vi må finne ut om dette er noe vi kan gjøre som en familie, sa han.

Trump-stikk

I en meningsmåling utført av CNN i oktober kommer det fram at Biden er en populær kandidat blant demokratiske velgere. 33 prosent oppga at de foretrekker Biden, etter å ha fått en liste med 16 potensielle kandidater for demokratene.

I Montana ble Biden også utfordret på flere av hans utfordringer som eventuell president, blant annet hans høye alder og det at han har rykte på seg for å ofte si feil ting på feil sted til feil tid.

– Jeg er en tabbemaskin, men herregud, for en fantastisk ting sammenlignet med en fyr som ikke kan si sannheten, svarte Biden med en tydelig henvisning til landets nåværende president.

Donald Trump selv har bekreftet at han stiller til gjenvalg foran 2020-valget. Biden gjorde det klart og tydelig at USA ikke takler fire år til med Trump ved roret.

– Uansett om jeg stiller, uansett hvem som stiller, så skal jeg legge ned en halsbrekkende innsats for å sørge for at de vinner. Vi kan ikke ha fire år til, la han til.