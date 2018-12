Klokken 18:01 meldte politiet at en trailer har veltet på E6 ved Setså.

Føreren av bilen skal ha kommet seg ut av bilen og er uskadd. Traileren henger over autovernet og på kanten av et stup.

– Den ligger på kanten av en bratt skråning, men jeg vet ikke om det er fare for at traileren kan tippe, sier operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt.

Den bratte skråningen krysser jernbanen. Togtrafikken ble først stengt i fare for at traileren kunne treffe jernbanelinjen. I en ny melding på Twitter melder politidistriktet at ulykken har skjedd et stykke bortenfor toglinjene og at togtrafikken fortsetter som normalt.

– Flere bilbergere er på stedet og jobber nå med å få traileren stabilisert. Alle nødetater er også på stedet, sier operasjonslederen.

Klokken 19.06 melder politiet at vogntoget ligger stabilt. Trafikken dirigeres forbi stedet, og bergingsbil er på tur fra Bødø.

#Saltdal: Trailer har veltet ved E6 på Setså. Ukjent om det er personskade. Nødetatene er på vei. — Politiet i Nordland (@politinordland) December 4, 2018

Politiet vet ikke årsaken til ulykken, men har fått melding om svært glatte veier i området.

Saken oppdateres.​