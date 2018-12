– Vi har ennå ikke mottatt noe svar fra UDI, sier mulla Krekars advokat Brynjar Meling til TV 2.

Najmuddin Faraj Ahmad, som er Krekars egentlige navn, er i Italia tiltalt for oppfordring til terror. Etter en rekke utsettelser av saken, er Krekar innkalt til retten i den nord-italienske byen Bolzano førstkommende mandag.

Krekar har ikke pass, og søkte i oktober om reisedokumenter fra UDI. Seks dager før han skal være i Italia, venter Krekar fortsatt på reisepass.

– Har gjort det vi skal

– Vi var gitt en frist i begynnelsen av oktober, og den holdt vi oss innenfor. Vi har gjort akkurat det vi skal for å oppfylle kravene, og gjøre det vi kan for at Krekar kan møte i retten i Italia, fortsetter Meling.

Det er altså en noe overraskende situasjon som nå har oppstått rundt Mulla Krekar. I svært mange år har det vært et uttalt mål for norske myndigheter å få Krekar ut av Norge. Det har hittil ikke vært mulig, fordi han i hjemlandet Irak risikerer dødsstraff for terrorvirksomhet.

Men nå er muligheten her for norske myndigheter: Etter at italiensk politi avslørte et terrornettverk i en storaksjon i 2015, pekte italienske påtalemyndigheter på Krekar som nettverkets leder. Krekar selv nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Siden 2015 er rettsprosessen i Italia blitt utsatt en rekke ganger, sist i oktober – da dommeren utsatte saken for å få Krekar til å forklare seg i retten i Bolzano. Krekar søkte så om reisepass til Italia, men siden har det vært stille fra UDI.

– Enveisbillett til Italia

Hverken UDI eller justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil kommentere saken overfor TV 2. Men Waras partifelle i justiskomiteen på Stortinget, Himanshu Gulati (Frp), har en klar melding:

– Jeg vil oppfordre UDI og norske myndigheter om å gi Krekar reisepapirer så raskt som overhode mulig. Og så håper jeg at han kjøper en enveisbillett til Italia, sier Gulati til TV 2.

Jan Bøhler (Ap) sitter også i justiskomiteen på Stortinget. Han synes det er rart at regjeringen ikke får fortgang i prosessen.

– Fremskrittspartiet har jo i årevis kjørt knallhardt på at mulla Krekar skal fengsles og sendes ut av landet. Og når de visste at denne saken skulle komme opp nå i desember i Italia, så burde de jo forsikret seg om at Mulla Krekar kommer seg dit, sier Bøhler til TV 2.

– En vurdering om han reiser

Krekars forsvarer Brynjar Meling kan heller ikke garantere at Krekar faktisk reiser til Italia, selv om han får mulighet til å rekke rettssaken i Bolzano førstkommende mandag.

– Vil Krekar reise hvis han får reisedokumentene?

– Mulla Krekar vil gjøre det han kan for å stå til ansvar for det han kan ha gjort eller ikke gjort. Han har lyst til å forklare seg for retten. Så får det være en vurdering hva han gjør i etterkant av at reisedokumentene eventuelt er klare, sier Meling til TV 2.​