Tirsdag morgen dro Manchester City til Watford i forkant av Premier League-kampen tirsdag kveld.

Fra klokken 20.30: Watford-Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo!

I spillergruppen var ikke angriper Sergio Agüero å se, som skal ha blitt skadet under mandagens trening – to dager etter han måtte stå over kampen mot Bournemouth grunnet en annen skade.

Det melder The Guardian.

Er rapportene korrekte, ligger det an til at Gabriel Jesus får sin andre start på rad i Premier League – for første gang denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener kveldens kamp er en veldig god mulighet for den brasilianske landslagsspissen.

– Den er perfekt. Watford pleier å være et greit bytte, og akkurat nå er City superfavoritter, konstaterer Stamsø-Møller.

– Per dags dato er Agüero en soleklar ener. Men den vinteren Jesus kom, var det omtrent fordel ham. Agüero reagerte veldig bra på utfordringen. Det virket som han bare trengte et tupp i baken, følger han opp.

– Blir ikke klok på ham

Sammenlignet med forrige sesong har Jesus hatt en elendig høst for den regjerende seriemesteren.

Etter 14 serierunder i fjor hadde han startet ti Premier League-kamper og blitt byttet inn i tre. 21-åringen stod da med åtte scoringer.

Denne høsten er tre starter, åtte innhopp og bare én scoring beholdningen.

– Jeg klarer ikke å bli helt klok på ham. I starten virket det som at Jesus ikke var redd i det hele tatt. Han så mye eldre ut enn 20. Nå ser han ikke like selvsikker ut, vurderer Stamsø-Møller, før han tilføyer:

– Nå i det siste prøver han ikke på ting. Det virker som det knyter seg litt for ham. I starten bevegde han seg ut på kantene og driblet, men nå synes jeg ikke han sprudler like mye.

TV 2s fotballekspert tror imidlertid at Jesus kommer til å slå tilbake.

– Tenk å ha de medspillerne rundt seg. Det må være suverent. Jeg tror ikke at han trenger rare bekreftelsen før han våkner skikkelig til live igjen, spår han.

Flere spillere ute

Det er ikke bare Agüeros skadesituasjon som skaper hodebry for Guardiola. Heller ikke Oleksandr Zintsjenko var å se i troppen som reiste mandag, skriver Manchester Evening News.

Dermed ser det ut til at Guardiola må klare seg uten følgende spillere mot Watford:

Sergio Aguero (usikker), Oleksandr Zintsjenko (usikker), Kevin De Bruyne (skadet), Benjamin Mendy (skadet), Claudio Bravo (skadet).

