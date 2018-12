En utvisning av Marit Rosberg Jacobsen var blant tingene som gjorde landslagssjef Thorir Hergeirsson meget frustrert ved trenerbenken i den første omgangen mot Tsjekkia mandag kveld.

Irritert islending

Hergeirsson reagerte på rare avgjørelser av dommerne - det svenske tvillingparet Maria og Safia Bennani - og fikk utløp for frustrasjonen i TV3s studio etter 31-17-seieren.

– Jeg synes – og det kan jeg si på direktesendt TV … Jeg begynner å bli mektig lei av å være forsøkskanin for utviklingen av dommerne. Dette er kvinnemesterskapet, det største som skjer. Vi får lovende dommere, det er ingenting å si på det, men de øver hos oss i kvinnelige verdens- og europamesterskap. Vi får de som er rangert som nummer tre og fire fordi de beste skal dømme herremesterskap i januar og de nest beste i Champions League på herresiden. Vi får unge og lovende dommere, mange flinke, men vi er forsøkskaniner, og vi er drittlei av det, sa Hergeirsson.

– All respekt for de som er her. De har ingen intensjon om å gjøre feil. De prøver så godt de kan. Noen er dyktige, noen har ikke kommet langt nok.

Guro Røen er tidligere toppdommer og vært med i tre VM, to EM og ett OL før hun ga seg i år. Hun forstår frustrasjonen til Norges islandske landslagssjef.

– Det er samtidig viktig å huske på at mesterskap også skal være en utviklingsarena for noen dommerpar. I likhet med spillerne som blir tatt med for første gang, så skal også dommerne ha den muligheten. Utfordringen er om det er for mange dommerpar som ikke håndterer toppkampene. Det vil gå utover kvaliteten på dømmingen og spillet i kampene. Det må være balanse mellom erfarne og nye dommerpar, sier Røen til TV 2.

ETTERLYSER HØYERE NIVÅ: Guro Røen mener at dommerne har grepet for mye inn så langt i EM. Foto: Ruud, Vidar

– Det kjennetegner ferske dommere

Hun reagerer, i likhet med Hergeirsson, på at listen er blitt lagt for lavt så langt i EM i Frankrike.

– Jeg har også tenkt at linjen er overraskende streng og ujevn – noe som ofte kjennetegner ferske dommere. Jeg har faktisk sett gjennom dommersammensetningen. Sju av parene har vært med i EM og VM. Fire dømmer Champions League for herrer. Flere av parene har EM- eller VM-finale, og det ene har OL-finale. Sju kan altså anses som erfarne. Så jeg mener det handler mer om hvordan man forbereder dommerne før mesterskapet og hvor man legger linjen, sier Røen, som savner kampledelse av dommerparene.

– Det er sju par som skal være rutinerte nok til å håndtere kampene med ro og kampledelse. Men jeg vet hvordan det er. Det er et seminar i august hvor man går gjennom det som skal være fokus. Så har man samling noen dager før mesterskapet. Det kan hende at dommerne da får et inntrykk av at de skal være ekstra strenge på noe. Så legger de seg kanskje på en for hard linje i starten. Nå opplever jeg at dommerne og delegatene er litt utenpå kampene. Da blir de et irritasjonsmoment.