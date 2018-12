Toyota RAV4 har i flere perioder vært Norges mest solgte SUV. Denne modellen har røtter helt tilbake til 1994 – her i Norge har den virkelig blitt en folkebil. Solid, ujålete og med svært godt driftssikerhet – til gunstig pris.

RAV4 startet året som bestselgeren i klassen, men nå er den vippet ned av tronen av en bil som fort koster det dobbelte, eller mer: Nemlig Tesla Model X.

Den digre elbilen skal nok likevel ikke føle seg altfor trygg på å bevare den posisjonen, når Toyota nå gjør seg klare til å lansere en helt ny RAV4.

Mer plass og komfort

Det skjer i februar 2019. Toyota lover her betydelige forbedringer av design, kjøreegenskaper, fremkommelighet, motorer og sikkerhet.

Første generasjon RAV4 var på mange måter en ny type bil. Dimensjonene var kompakte. Den hadde god fremkommelighet, men var samtidig langt mer lettkjørt enn tradisjonelle offroadere.

Den nye er femte generasjon. Bilen er bygget på en plattform som heter Toyota New Global Architecture (TNGA). Den gir lavt tyngdepunkt og kraftig bedret karosseristivhet. Tak- og panserlinjerer er blitt lavere, samtidig som bakkeklaringen er høyere. I tillegg er det snakk om mer plass og komfort.

Det har skjedd svært mye designmessig siden RAV4 debuterte tilbake i 1994.

222 hestekrefter

Bagasjerommet er gjort større og har et helt flatt gulv. Lengden er plusset på med 6 centimeter og volumet er økt med 79 liter, til velvoksne 580 liter.

Dagens RAV4 er den første med hybridløsning. Det følger Toyota naturligvis opp, med en 2,5 liters Hybrid Dynamic Force-motor på 222 hestekrefter.

Samtidig har firehjulstrekk-systemet blitt omfattende forbedret. Momentet til bakhjulene er økt betydelig, og fordelingen mellom for- og bakhjul kan justeres opp til 20:80, avhengig av veiforholdene.

Interiørmessig lover Toyota mer plass og høyere kvalitetsfølelse.

Kommer i februar

Nå er også prisene for nye RAV4 klare. De starter på 385.900 kroner, da får du "bare" forhjulstrekk. Med firehjulstrekk som Toyota kaller AWD-i er startprisen 426.500 kroner, mens volummodellen i Style utstyrsnivå har en pris på 487.500 kroner.

– Det nye hybridsystemet gjør at bilen er sterkere og raskere, samtidig som forbruk og utslipp går ned, noe som igjen sikrer lave avgifter. Når den i tillegg har store forbedringer av AWD-i systemet som gir bedre fremkommelig, ligger alt til rette for at nordmenn nok en gang vil ta godt i mot RAV4, sier Espen Olsen som informasjonssjef hos den norske importøren.

Nye RAV4 kommer til Norge i februar, først med 2WD-utgavene. I løpet av april vil AWD-i være leveringsklar. Forhåndssalget hos Toyota-forhandlerne er for øvrig i gang. Først ut i februar er utgavene med tohjulstrekk, i løpet av april kommer også firehjulstrekkerne.

Når nye RAV4 kommer til Norge neste år, er dette femte generasjon av familie-SUVen fra Toyota-.

Se video av nye Toyota RAV4 under:

