Talentfabrikken Stabæk risikerer dobbelt nedrykk

– Jeg tror vi vil tjene mye på den modellen vi hadde i 2. divisjon i år de neste to-tre årene. Men det viser seg at et rent juniorlag i 2. divisjon er for tøft akkurat nå, men på sikt er det kanskje mulig å klare det, sier Olsen.

Olsen kan imidlertid trøste seg med at 2. divisjon er blitt en svært tøff arena for andrelag. I 2019 er det bare Odd 2 som er kvalifisert for landets tredje beste liga.

Mener akademiet gir Stabæk-fordel før kvalik-kampene

Foran de avgjørende kvalifiseringskampene mot Aalesund, tror Inge Andrè Olsen at nettopp Stabæks utviklingsmodell kan gi blåtrøyene en fordel.

– Vi er sterk i troa. Det kom ikke som noen ekstrem overraskelse på oss at vi havnet på kvalifiseringsplassen, selv om baklengsmålet mot Strømsgodset kom langt på overtid. Men går du et par runder tilbake i tid, så trodde vel de fleste at vi ville rykke rett ned. Sånn sett er det en opptur for oss i et større perspektiv at vi nå skal spille en interessant og avgjørende kamp, sier Olsen.

Og selv om Stabæk har et ungt lag, mener Stabæk-lederen at spillerne kjenner har erfaringer med slike kamper.

– Slike kamper er ikke noe nytt for spillerne. De som har vært hos oss opp gjennom har blitt vant til å spille store kamper mot lag som Barcelona, RedBull og Zagreb gjennom Stabæk-akademiet. Flere av dem har vært gjennom 40-50 slike toppkamper, så dette har de kontroll på og er vant til, sier Olsen.



Etter den dramatiske serieavslutningen mot Strømsgodset – som du kan gjenoppleve i videovinduet under – satte Stabæk-leiren kursen mot Spania for å lade opp til kvalifiseringskampene. Lørdag var gjengen tilbake i Norge.

– Vi er sterk i troa. Stemningen virker veldig god og vi gleder oss til å komme i gang, sier Inge Andrè Olsen.

– Hvordan tror du selv dette ender?

– Jeg er en av de dårligste til å tippe på sånt. Jeg har prøvd å spille på oddsen før og trodd at jeg kan dette, men det skjærer seg hver gang. Sist gang jeg tippet var i 2011. Da var jeg ett hundre prosent sikker på at vi skulle slå Lillestrøm. Vi tapte 1-7..., minnes Stabæks sportslige leder.