Risikerer livstid – kan bli reddet av hasjplantasje

Lars Harnes og NOKAS-raner Metkel Betew sonet hver sin forvaringsdom i Ila fengsel. Etter at de ble løslatt sørget politiet for å holde begge under oppsyn.

I november 2014 åpnet Oslo-politiet en skjult etterforskning mot et kriminelt nettverk som de mener ble styrt av Betew. De brukte en rekke metoder, blant annet hemmelige agenter, romavlytting, kommunikasjonskontroll, spaning og sporing av kjøretøy.

To personer som ofte møttes mens politiet fulgte med var Metkel Betew og Bandidos-topp Lars Harnes.

Møtene fant blant annet sted på en kirkegård i Lørenskog. Langs bakken hadde politiet plassert mikrofoner som fanget opp deler av samtalene.

Tiltalte Metkel Betew sammen med sin forsvarer, advokat Marius Dietrichson. Betew nekter straffskyld for anklagene om at han planla og forsøkte å drepe Imran Saber i samråd med Lars Harnes. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Skulle ta Saber

De snakket blant annet om omsetning av narkotika, men politiet mener også at de la en drapsplan.

Statsadvokatene Geir Evanger og Alvar Randa mener å kunne føre bevis for at Metkel Betew ga Lars Harnes et oppdrag som gikk ut på å likvidere Imran Saber, en mann som er godt kjent i det kriminelle miljøet.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Begge ble frikjent i Oslo tingrett, men duoen står nå tiltalt for drapsforsøk og drapsforbund i Borgarting lagmannsrett.

Det er ubestridt at Harnes besøkte garasjen til Imran Saber seks ganger i juli i 2015. Han hadde med pistol, en bekledning som skulle sørge for at DNA-spor ikke ble lagt igjen, og finlandshette. Saber var imidlertid aldri i direkte fare fordi politiet sørget for å holde ham unna og for å holde garasjen under oppsikt.

Påtalemyndigheten er overbevist om at hensikten med Harnes' mange besøk var å likvidere Saber.

Dette forklarer Harnes

I lagmannsretten tirsdag forklarte Harnes at han ikke hadde til hensikt å drepe Saber.

– Jeg ble kontaktet av en bekjent som hadde lånt penger av Saber. Han følte seg seg redd, og spurte om jeg kunne gjøre ham en tjeneste. Dette er en vanlig familiefar som har prøvd å gjøre opp for seg, fortalte Harnes i vitneboksen.

Bandidos-toppen bestemte seg derfor for å oppsøke Saber for «å ta en prat med ham».

– Jeg ville møte Saber i garasjen for å gi ham en skikkelig ubehagelig aha-opplevelse. Jeg skulle si hvem jeg var og hva det gjaldt. Jeg tror Saber ville ha kjent meg igjen.

Imran Saber har status som fornærmet i straffesaken der Metkel Betew og Lars Harnes står tiltalt. (Foto: Privat)

– Hadde jeg bare fått snakka med Saber, så hadde jeg ikke stått her i dag. Dette er en sak som er blåst helt ut av proposjoner. Jeg føler at jeg må bevise min egen uskyld, sier Harnes, som forklarer at han hadde med pistol i tilfelle han måtte forsvare seg.