Thingnes Bø har bygget en «beast mode box» for å bli verdens beste

Johannes Thingnes Bø har vært Norges i særklasse beste skiskytter de siste årene.

Stryningen var den raskeste mannen i feltet gjennom fjorårssesongen, og noterte seg for imponerende ni individuelle seirer.

Selv om han kanskje slurvet litt med sommertreningen i år, så skal ingen ta ham på seriøsiteten når det gjelder nyanskaffelsen han har fått bygget på Sjusjøen.

Bjørndalen-inspirert

Thingnes Bø har bygget en liten treningshule på åtte kvadratmeter, bare noen få meter unna hytten han eier på Sjusjøen.

Der inne har han fått plass til alt han trenger av fasiliteter: En tredemølle, et styrkestativ med muligheter for benkpress, knebøy, pullups, strikk, slynge, dips, et nedtrekksapparat for skibevegelsen, samt medisinball, ribbevegg og ergometersykkel.

– Det er litt sånn Ole Einar-inspirert, gliser han.

Og sikter til den pensjonerte skiskytterkongen, som startet med en bobil for å kunne bo så nært de beste treningsstedene som mulig, før han gikk til anskaffelse av en trailer på 20 tonn med det meste av treningsfasiliteter.

Såpass ekstrem er ikke Thingnes Bø, men han tror definitivt den lille treningshytten kan gi ham en fordel.

– Jeg tror helt klart at det har gjort meg bedre, og at det vil være til hjelp senere i vinter, når jeg skal ligge her mellom verdenscuprundene og før VM. Jeg får et ekstra forsprang på resten, tror jeg.

Blir tatt mer på alvor

Thingnes Bø har også gitt lokalet på åtte kvadrat et navn: «Beast mode box». Til tross for det noe ekstravagante navnet tror 25-åringen at treningsrommet vil gjøre noe med ryktet hans internt.

– Jeg blir tatt mer seriøst, av Egil Kristiansen og de andre på laget. Jeg forandrer meg for hvert år. Dette er på en måte et stort steg, jeg viser resten at jeg har ambisjoner og investerer i dette som skal gjøre meg bedre, sier han.

Han anslår at stedet vil være mest i bruk i november måned. Men han planlegger også å være på Sjusjøen i romjula og over på nyåret, mellom enkelte verdenscuprunder og i forkant av VM.

– Det er ofte glatt og dårlige forhold hvis man skal springe ute. Da er det fint å kunne løpe innendørs. Og hvis skiforholdene er dårlige og løypene stengt, så blir det rommet her spesielt viktig.

I tillegg får han kombinert restitusjonstrening på sykkel med egne løp i reprise.