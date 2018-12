Grandes dårlige lederstil

Det er sånt som gjør ham populær i media, blant medlemmer og velgere. Han er underholdende og spissformulert, og han vet hvordan han skal skape blest om seg selv og partiet. Venstre trenger noen som ham.

Det er også sånt som gjør ham mislikt av alle som ønsker en viss budskapsdisiplin.

– Dette er baksnakking av verste sort

Bare denne høsten er det en håndfull tilfeller av Raja som ruller rundt på dekk. Som da han, som verken er statsminister eller partileder, lovet KrF tre statsråder hvis de gikk inn i regjeringen. Eller da han først sa at han stengte døren for endringer av abortloven, før han kort tid senere åpnet døren igjen.

Ingen i partiet ble glad da han i vår, samtidig som partiet holdt landsmøte, ba partilederen om å forklare seg om hva som skjedde på festen i Trøndelag.

Også året før klarte Raja å skape uro i et landsmøte, da han gikk hardt ut mot Grandes uttalelser om regjeringssamarbeid.

Da Stortinget i fjor kritiserte Olemic Thommessen for byggeskandalen, sa Raja at det var «umulig» for Thommessen å komme tilbake som stortingspresident. Det var imidlertid glemt da Raja selv ble visepresident noen måneder senere, under nettopp Thommessens ledelse.

Ingen tviler på at han har lederambisjoner. I fjor retvitret han en Aftenposten-artikkel der han ble nevnt i spekulasjonene om hvem som kan overta vervet etter Grande. Til VG sa han han at er forberedt på å bli leder. Og hvem kan glemme intervjuet med ham og konen der hun presser ham til å si at han vil ha jobben?

Så Grande kan beklage telefonsamtalen så mye hun vil. Problemet hennes er at hun sa det, og at hun mente det.

Hun er en presset partileder som opplever at hun får motstand i stedet for drahjelp fra en av hennes viktigste våpendragere på Stortinget. Denne saken viser at hun ikke klarer å håndtere ham.

2018 skulle bli Trine Skei Grandes år. Som leder av et regjeringsparti skulle hun ta Venstre til nye høyder.

I stedet startet året med en historie fra åkeren, og nå avsluttes det med en åpen, dårlig håndtert konflikt med Abid Raja.

Det er sånt som fører partier under sperregrensen og partiledere ut av Stortinget.