Da pappa Dave Fletcher (39) tok et bedårende bilde av sin datter Izzy, ante han ikke hva han egentlig hadde tatt bilde av.

Et symptom

Lille Izzy var til stadighet trøtt. Da hun plutselig sovnet på lekeparken, syntes foreldrene det kunne bli et koselig motiv på et portrettbilde.

– Hun var døsig og sovnet, men jeg tenkte ikke så mye mer over det. Jeg tenkte at det var søtt, og tok et bilde av henne, sier Fletcher til The Sun.

De følgende dagene fikk datteren flere utslett og infeksjoner.

Da hun ble innlagt med feber på sykehuset i Worcestershire i England, skjønte legene at bildet foreldrene hadde tatt av den trøtte 23 måneder gamle jenta i huskestativet ikke var et koselig barndomsminne.

Det var det første tegnet på at datteren hadde kreft. Nærmere bestemt en dødelig form for leukemi.

VANT PRIS: Her poserer Izzy med prisen hun vant. Foto: Cancer Research UK

Ber foreldre følge med

Han og kona Vicky (37) deler nå både bildet og historien for å be foreldre være årvåkne og følge med på barns søvnmønster.

Den modige jenta har nå gjennomgått 570 runder med cellegiftbehandling, ifølge The Sun.

Da andre barn kunne være ute og leke i finværet, måtte Izzy tilbringe sin andre bursdag på sykehuset der hun ventet på beinmargprøver.

Nå skal hun delta i et forskningsprosjekt og familien håper at medisinene i dette prosjektet kan hindre at kreften returnerer.

For å anerkjenne hvor mye vondt den tapre jenta har vært gjennom, har hun mottatt prisen «Cancer Research Star Award». Denne prisen skal Izzy ha satt veldig pris på, sier mamma Vicky:

– Izzy var så spent da hun mottok prisen. Det var en hyggelig og positiv opplevelse. Prisen belønner henne for å ha slitt med disse behandlingene.