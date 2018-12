I en pressemelding skriver politiet at hendelsen skal ha skjedd ute i tidsrommet mellom klokken 13.30 og 15.30.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet, og det aktuelle barnet er avhørt om hendelsen.

Politiadvokat Hildegunn Teigen sier til TV 2 at de ble varslet om hendelsen av barnets foreldre, torsdag i forrige uke.

– Vi kommer til å ta en rundspørring i nærområdet tirsdag kveld, for å høre om det er noen som kan ha sett et barn som har vært ute med en voksen person som barnet ikke har en relasjon til, sier Teigen.

I pressemeldingen skriver politiet at de har hatt en siktet i saken, men at mistanken mot denne person er betydelig svekket.

– Vedkommende er ikke sjekket fullstendig ut av saken, men mistanken er svekket, sier Teigen til TV 2.

Politiet vil nå etterforske hvorvidt noe straffbart har skjedd med barnet. Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann.

– Dette er et lite nærmiljø, og det er forståelig at dette oppleves som skremmende. Det er derfor politiet nå gjøre et grundig arbeid innledningsvis for å finne ut hva som har skjedd. Vårt råd til foreldre og foresatte er å utvise normal aktsomhet inntil videre, sier Teigen.

Politiet kan tipses i saken via telefon på 02800 eller 459 77 644 etter klokken 18.