Toppdommeren er bosatt i Norge og har meldt seg inn i klubben Abildsø IL.

Tirsdag formiddag skrev dommeren på Twitter at han skal dømme kampen mellom Abildsø IL og Snarøya onsdag kveld.

Likevel var han ikke å finne på oversikten over eliteseriedommere neste sesong, som NFF sendte ut om lag en time senere.

Leder i dommerkomiteen, Arnor Dingen, opplyser at Madley skal dømme norske treningskamper denne vinteren.

– Så langt er alt greit. Vi har hatt et par samtaler med ham, og har en avtale med Madley om at han ikke skulle stå på listen over våre toppdommere som ble sendt ut i dag. Det er han enig i og informert om, sier Dingen til TV 2.

Skal dømme treningskamper

First game back refereeing tomorrow night at Abildsø IL v Snarøya...can’t wait to get back on the pitch! 😀⚽️ — Bobby Madley (@BobbyMadley2) 4. desember 2018

Den tidligere Premier League-dommeren skal dømme norske treningskamper i vinter.

– Vi vil se at han blir her, og at han bruker vinteren til å bli kjent med norske forhold. De er kanskje litt annerledes enn han er vant til i Premier League. Så vil han være aktuell for å gå inn blant våre toppdommere, sier Dingen.

Hadde det vært en spiller som kom fra Premier League, hadde han nok sluppet å vente før han fikk slippe til på norske arenaer.

Dommerkomitélederens forklaring er at de ikke vil ta ham rett inn uten å vite noe mer om ham, og at han først må bli en del av det norske dommermiljøet.

– Det er overhodet ikke noe dramatikk fra England som gjør at vi ønsker å vente. Vi vil bare ha ham inn i norske forhold. Det er mer frivillighet i Norge enn i England. Det er ikke noe annet enn det, hevder Dingen.

Eliteserie-dommerne 2019:

Dag Vidar Hafsås

Espen Eskås

Kai Erik Steen

Kristoffer Hagenes

Ola Hobber Nilsen

Rohit Saggi

Sigurd Kringstad

Svein Oddvar Moen

Tom Harald Hagen

Tommy Skjerven

Tore Hansen

Trond Ivar Døvle

Trygve Kjensli