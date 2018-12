Skei Grande sa ja til Frp-krav uten å informere sine egne

I budsjettforslaget fra regjeringen fikk Human Rights Service (HRS) kuttet støtten med en halv million. Det fikk Frps stortingsgruppe til å rase.

«Det er smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner å kutte i støtten til Human Rights Service (HRS) som har vært den eneste organisasjonen som har løftet frem problematiske sider ved integreringen. Frps stortingsgruppe kommer til å kjempe for at Human Rights Service (HRS) får mer støtte», skrev Frp-nestleder Sylvi Listhaug på Facebook.

Så begynte Frp-leder Siv Jensen arbeidet med å overtale Trine Skei Grande til å reversere kuttet.

Venstres stortingsgruppe ble sjokkert da Siv Jensen 30. oktober annonserte på Facebook at regjeringspartiene var blitt enige om å opprettholde støtten til Human Rights Service (HRS).

Venstre-lederen skal ha blitt overrasket da Siv Jensen publiserte Facebook-innlegget.

Ifølge regjeringskilder skal Siv Jensen hatt en klar forståelse av at både Trine Skei Grande og Erna Solberg hadde gått med på å opprettholde HRS-støtten. Det skjedde uten forankring i Venstres stortingsgruppe.

​Kun seks dager i forveien, 24. oktober, hadde Venstres stortingsgruppe enstemmig avvist en reversering av HRS-støtten.



Etter det TV 2 erfarer skal Venstre-lederen internt ha vært klar på at en eventuell løsning på dette må finne sted i forhandlingene på Stortinget da regjeringen allerede hadde levert sitt budsjettforslag til Stortinget 8. oktober.

Sinne i Venstre

Facebook-meldingen til Jensen fikk det til å koke i Venstres-korridorer, ifølge TV 2s kilder.

«Venstre sin stortingsgruppe har enstemmig sagt at vi er imot HRS-reversering av budsjettkutt som regjeringen selv har foreslått. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i at Siv Jensen sier at regjeringspartiene på stortinget er enige om dette, og dette medfører ikke riktighet. Jeg forholder meg til det statsbudsjettet regjeringen selv har lagt frem», skrev Abid Raja på Facebook.

På gruppemøtet 7. november, tre dager før den mye omtalte utskjellingen av Raja, diskuterte igjen Venstre HRS-støtten. Raja fikk igjen ryggdekning inn i forhandlingene om at Venstre ikke ville gå med på å reversere kuttet.

Skei Grande vil ikke kommentere saken overfor TV 2, men etter det TV 2 erfarer sa Skei Grande i møtet 7. oktober at det var opp til forhandlerne på Stortinget å forhandle frem en enighet.