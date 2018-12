Karianne tok tredjeplassen i Farmen: – De andre hadde en fordel

I søndagens finalesending av Farmen 2018 tok Kjetil Nørstebø (28) første finaleplass i en konkurranse i smiing.

Deretter var det vinn eller forsvinn for de to andre semifinalistene Tonje Frøystad Garvik (29) og Karianne Sissener Amundsen (28).

Den avgjørende øvelsen var melkespannholding.

– De første to og et halvt-tre minuttene gikk det veldig fint. Jeg fokuserte på et punkt på låven, fikk tunnelsyn og gjentok: «Pappa, jeg skal gjøre deg stolt» inni meg, forteller Karianne til TV 2 like etter at konkurransen var over.

Se intervjuet med Karianne i videoen i toppen av saken.

Mistet følelsen i armene

Etter at tre minutter var gått, fikk hun imidlertid problemer. 28-åringen forteller at de neste minuttene var ekstremt smertefulle.

– Til slutt har jeg ikke følelse i armene lenger, samtidig som smertene pulserer. Så idet Gaute ber meg om å rette ut venstrearmen min, tror jeg at jeg har gjort det, sier hun.

Armen ville ikke lystre, og etter at Gaute hadde gjentatt beskjeden tre ganger, måtte Karianne gi tapt.

– Da var det gjort. Det var selvfølgelig surt å måtte sette ned de spannene, men da slapp jeg smerten i hvert fall, sier Karianne.

Kampen varte i fem minutter og åtte sekunder før Karianne måtte slippe ned armene og seieren gikk til Tonje.

I SMIA: Karianne klarte ikke å kjempe seg videre fra den første semifinalen i smiing. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hadde en fordel

28-åringen mener at Kjetil og Tonje hadde en fordel i de to semifinalene.

– Det var grenene i semifinalene som felte meg. Konkurranseinstinktet og innsatsen var der, men de andre var rett og slett bedre, sier Karianne.

– Vi visste at Kjetil kom til å vinne i smiingen. Han var kongen av smiing på Farmen og har smidd mye før, legger hun til.

Karianne mener at melkespann var Tonje sin favorittgren.

– Tonje hadde definitivt en fordel i melkespann. Det er en ærlig sak. Hun ville valgt melkespann hvis hun hadde kommet i tvekamp. Det er hennes gren. Hun er superutholdende, og det er det hun trener, mens jeg trener eksplosivt, forklarer Karianne.

TAPTE: Karianne er ute av Farmen etter at Kjetil vant konkurransen i smiing og Tonje vant konkurransen i melkespann. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Kunne briljert i finalen

Hun uttrykker til TV 2 at hun likevel er svært fornøyd med å ha tatt en tredjeplass i Farmen. Da særlig fordi hun kom inn som en av utfordrerne i uke fem.