TV 2-ekspert blir veldig overrasket om Hegerberg vinner Gullballen neste år

Ada Hegerberg skrev historie da hun som første kvinne vant Gullballen mandag kveld.

Superspissen fra Sunndalsøra hyllet forloveden og familien i takketalen. Hun takket også lagvenninner, støtteapparat og klubbledelsen i Lyon.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen konkluderte med at Hegerberg «er den største utøveren vi har internasjonalt».

Likevel mener Mathisen at Hegerberg etter all sannsynlighet ikke kommer til å vinne Gullballen i 2019.

– Når den neste Gullballen deles ut, vil jeg tro at VM veier veldig, veldig tungt. En ting er å score mange mål i hjemlig liga og Champions League, hvor Lyon er overlegne de fleste motstanderne de møter og scorer haugevis med mål. En annen ting er å være god for landslaget. Det var ikke Hegerberg i EM 2017. Hun var god i kvaliken, men akkurat det som ble levert i mesterskapet var ekstremt skuffende for en vi hadde veldig store forventninger til, sier Mathisen.

Hegerbergs seier ble dratt i land med ganske liten margin. Dansk TV 2 er blant dem som skriver at Hegerberg kun vant med seks poeng mer enn Pernille Harder. Hegerberg endte på 136 poeng, mens Harder hadde 130. Neste spiller på listen, ungarsk-fødte tyskeren Dzsenifer Marozsan fikk 86 poeng.

Megan Rapinoe 9th, Lindsey Horan 10th in voting for first Women’s Ballon d’Or. Marta best of five NWSL players on 15-player list in 4th place. Former UNC player Lucy Bronze 6th. pic.twitter.com/Rfpzj4sNQt — Paul Kennedy (@pkedit) December 3, 2018

– Må bidra for det norske landslaget

​Mathisen peker på at Luka Modric gikk til topps i herrenes kåring. Mathisen mener Lionel Messi ville vært det naturlige valget, men at VM-prestasjonen til Modric trumfet alle Messis prestasjoner for Barcelona.

– Hvis ikke neste års Gullball blir delt ut til en som herjer i VM, blir jeg veldig overrasket. VM veier veldig tungt. Det så vi da gutta fikk utdelt sine priser. Lionel Messi er den klart beste fotballspilleren og den som leverer på høyest nivå, men Luka Modric fikk prisen fordi han var VMs beste spiller og tok Kroatia til finalen. Det vil være naturlig at Gullballen blir gitt til en som bidrar sterkt i VM. Da tror jeg neppe det blir Hegerberg som får den neste år, for hun ikke kommer til å være med for Norge, sier TV 2-eksperten.

Mathisen mener Hegerberg har oppnådd det meste på klubbnivå. Å prestere for landslaget i mesterskap blir neste barriere som må brytes.

– Det er noe jeg tror vil trigge Hegerberg i fremtiden. Hun er bare 23 år, så hun har fortsatt god tid. Hvis hun skal ta det neste steget som fotballspiller, må hun bidra for det norske landslaget og bli den lederen og storscoreren vi håper at hun skal være, sier han.