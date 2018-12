– Vi følte at dere slapp unna med drap på Old Trafford

Se alt av Gary Neville's Soccerbox på TV 2 Sumo!

Onsdag er det duket for storkamp på Old Trafford når Manchester United tar imot Arsenal.

Et prestisjetungt oppgjør i Premier League-historien, og ett med enorme minner fra tidligere tider.

I den nyeste sesongen av Gary Neville's Soccerbox, blir rivaliseringen fra egne spillerdager tema under praten mellom programleder Neville og Arsenal-legende Thierry Henry.

– Det er rart å si det, men jeg savner de dagene, sier Henry etter å ha overvært oppgjøret fra april 2003, en real tittelkamp som er hovedelement i episoden.

– I en periode på seks-sju år fra 1997/98 og til 2004-2005, var disse kampene utrolige hvert år, sier Neville selv i begynnelsen av episoden.

– Uten å være lite respektfull overfor noen andre, så visste vi at det var Manchester United som kunne stoppe oss. Vi så på kalenderen og tenkte «vi må være klar for den». Den store kampen var Manchester United, sier Henry.

I løpet av programmet blir det blant annet også tatt opp hvorfor det i vårkampen 2005 var så dårlig stemning i tunnelen før kamp, og Gary Neville spør Henry hva som var problemet.

– Hva var problemet?

– Dere sparket Reyes på Old Trafford. Husker du ikke?

– Jeg husker, men ...

– Det var det. Jeg skal være ærlig. Vi følte at dere slapp unna med drap noen ganger på Old Trafford. Hvis du ser kampen igjen, skulle du hatt rødt kort etter 20 minutter. Du var hard mot Reyes. Men det er slik det er. Vi sa at «i dag er det vår tur», sier Henry.

Duellen mellom de to kapteinene Keane og Vieira blir ofte dratt frem som en kontrast til hvordan disse derbyene utartet seg før i tiden. Henry bekrefter at hans første møte med duellen var overraskende.

​– I mitt første år slo dere oss på Highbury. I den kampen burde begge to vært utvist. De dyttet hverandre og jeg vet ikke hva de gjorde. Jeg tenkte «spiller vi ikke fotball? Hva er dette?». Men det irriterer meg. Alle spør meg om dette med Keane og Vieira. Vi var to fantastiske lag, og de to var storslåtte spillere. Folk ser på slag og taklinger, men de kunne spille, sier Henry.