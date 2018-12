Ifølge NRK har politiet i Kristiansand pågrepet én person mistenkt for en brann i en boligblokk i Kristiansand, natt til tirsdag.

To menn og en kvinne ble skadet i brannen. Den ene mannen beskrives skadene som moderate, mens de to andre skal kun ha lettere skader.

Etterforskningsleder ved Agder politidistrikt, Petter Sandell, sier til NRK at det er knyttet mistanke til påsettelse av brannen, men at det er for tidlig å si om det vil føre til en videre siktelse.

– Vi etterforsker saken bredt og kommer til å undersøke rundt flere personer, sier han til kanalen.

Ifølge NRK startet brannen på utsiden av en konkret dør inne i boligblokken. Beboeren i den aktuelle leiligheten kom seg ut i tide etter å ha våknet av røyklukt.