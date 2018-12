Magdeburg-kapteinen fikk skaden i søndagens 28-29-tap hjemme mot Göppingen.

– Sulli fløy hjem i dag. Han håper å få en avtale med en kirurg i Trondheim torsdag. I beste fall er han ute i tre måneder, men i verste fall blir det åtte, sier Magdeburg-trener Bennet Wiegert til Bild.

Det stemmer ikke, forteller landslagstrener Christian Berge.

– Rehabiliteringstiden er betraktelig overdrevet, sier Berge.

– Du har håp om å få se O'Sullivan i VM?

– Ja, det har jeg helt klart. Så får vi se om det blir fra starten av eller om han trenger lenger tid, sier Berge.

Trolig vil O'Sullivan være klar til mellomspillet. Berge innrømmer at skaden gir ham litt ekstra hodebry.

– Det er ikke optimalt med tanke på forberedelser og uttak. Vi har to treere som er ute i O'Sullivan og Gøran Søgard Johannessen. Vi har et håp om at begge skal rekke det, men det medfører at vi kanskje må rokkere om på noen forsvarsspillere, sier Berge, og legger til:

– De er vanvittig godt trente begge to. De tar den tiden de trenger, og vi risikerer ingenting. Men jeg har håp og tro på at vi ser dem i landslagsdrakten, sier han.

O'Sullivan hadde slitt med kneproblemer i to uker før helgens bundesligakamp. Han måtte spille med bandasje.

Norges første kamp i VM er mot Tunisia 11. januar. Christian Berges menn skal også møte Saudi-Arabia, Østerrike, Chile og Danmark i gruppespillet. I 2017 tok det norske laget VM-sølv.