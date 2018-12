Grande har bedt om forsoningsmøte

Abid Raja skal etter det TV 2 erfarer ha blitt kontaktet av Venstre-leder Trine Skei Grande. Venstrelederen skal ha bedt om unnskyldning etter å ha skjelt ut og baksnakket Raja.

I tillegg skal hun ha tatt initiativ til at de to møtes for å skvære opp.

Abid Raja er i utgangspunktet sykmeldt til fredag. Det er derfor uvisst når et slikt forsoningsmøte kan finne sted. Men kilder i Venstres stortingsgruppe sier til TV 2 at de forventer at Grande og Raja skværer opp snarest, og aller helst før partiet samles til landsstyremøte lørdag.

Skjelt ut

Tirsdag delte Trine Skei Grande ut ARKs barnebokpris på Gyldendalhuset i Oslo. Dagen før, på mandag, lekket nyheten om at Venstres stortingsrepresentant Abid Raja er sykmeldt etter å ha blitt skjelt ut av partilederen.

​– Jeg hadde ikke en røffere dag i går enn ellers. Men dette handler nok ikke om meg, det handler om at jeg har gjort en dum ting som har fått følger for noen. Og det skal vi prøve å ordne opp i, sier Skei Grande.

– Hvordan er forholdet mellom deg og Abid Raja i dag?

– Vi har en god dialog og vi skal nok finne ut av dette, det er jeg sikker på, fortsetter hun.

Mandag kveld, under utdelingen av Nordens språkpris på Abbediengen hovedgård i Oslo, beklaget Grande for utskjellingen og sa at hun satte pris på sin partifelle.

Også tirsdag kommer Grande med lovord om Raja.

– Jeg vil beskrive han som veldig dyktig og skikkelig. Han lagde et veldig godt budsjett, han er god i de forhandlingssituasjonene, og han gir et større mangfold til hvem som synes utad. Han er god til å komme på i media, sier partilederen.

– Skal tåle det

Raja har ikke lagt skjul på at han en dag selv kan tenke seg å ta over som Venstre-leder.

– Det kan det godt hende at han blir, og jeg skal tåle det. Det er min jobb å tåle, sier Skei Grande.

– Vil han bli en god Venstre-leder?

– Ja, det er jeg helt sikker på at han blir. Jeg skal ikke instruere hvem som skal overta etter meg en dag, folk får bare posisjonere seg og gjøre seg klar, sier hun.

Grande ville heller ikke si noe mer konkret om sin egen fremtid som leder av partiet.

– Jeg mener jeg gjør en rimelig god jobb som kulturminister og vil gjerne fortsette med det, også skal jeg være klar til å gi meg så snart noen andre står klare til å overta, sier hun.