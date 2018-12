– Sinnssykt glad for at hun er trygg nok til blankt å avvise det

– Han ville aldri spurt ... altså Mbappé ble spurt om å danse, men han ble ikke bedt om å «twerke», konstaterer Finstad Berg.

– Det er skivebom. Men Ada håndterer det veldig godt. Hun lager ikke noen stor greie ut av det, men hun viser tydelig med kroppsspråket at det er idioti, og at hun ikke gidder å forholde seg til det, følger hun opp.

Den franske DJ-en har beklaget til alle som ble fornærmet på Twitter.

– Jeg er litt overrasket over hva jeg leser på nettet. Jeg ønsket ikke å fornærme noen. Dette kommer som et resultat av mitt nivå på det engelske språket og kulturen, som ikke er bra nok. Jeg ønsket ikke å fornærme noen. Jeg visste ikke at det kunne bli sett på som en fornærmelse når du ser hele seansen under ett, der jeg og Ada danser til Frank Sinatra. Jeg vil beklage overfor dem jeg har fornærmet, sier DJ-en i en video delt på Twitter.

Martin Solveig la også til et bilde sammen med Hegerberg, der han hevder at Lyon-stjernen forsto at det hele var en spøk.

– Jeg snakket med ham etterpå. Han var veldig lei seg, for han tror at folk har tatt det veldig feil. Men jeg endte opp med en vals og vant Ballon d'Or, så jeg har ikke tenkt noe særlig mer på det, sier Hegerberg til TV 2.

