Uvitende nordmenn hvitvasker penger for menneskehandlere

Flere nordmenn har blitt utsatt for nettsvindel, der de oppretter et forhold på nett til ukjente mennesker som ber dem sende penger.

Nå roper politi i flere land i Europa varsko for at den samme metoden blir brukt til å hvitvaske penger.

Uvitende personer som sender penger til ukjente mennesker de har truffet på nett, blir etter hvert bedt om å motta og videresende penger til forskjellige utenlandske konti. Ofte er overføringene beskrevet som noe mottakeren trenger til en forretningsinvestering.

Blir kriminelle

Men det som egentlig skjer er at offeret blir et ledd i en omfattende kjede for hvitvasking. Penger fra organisert kriminelle i Nigeria sendes gjennom flere konti over hele Europa.

De som blir en del av denne kjeden har som hovedregel allerede blitt utsatt for datingsvindel, der de har sendt penger til det de tror er en nettflørt.

Når de ikke har mer penger å sende, eller når banken sier at de ikke lenger får lov å sende penger, får de overført penger fra en ukjent konto, og blir bedt om å sende pengene videre.

Kort forklart: pengene blir hvitvasket ved at de blir sendt gjennom flere troverdige kontoer. Deretter blir pengene sendt tilbake til organiserte kriminelle i Nigeria.

Ifølge Økokrim stammer pengene fra narkotikahandel, våpenhandel og menneskehandel. De ønsker nå å advare nordmenn mot å bli et «pengemuldyr» – et ledd i hvitvaskingskjeden.

ULOVLIG: Politiet håper disse plakatene gjør at færre lar seg bruke som såkalte «pengemuldyr». Bilde: Faksimile/politiet

Norge er attraktivt

De kriminelle gjengene hvitvasker penger i land over hele Europa. Politiet i flere europeiske land har nå under regi av Europol satt i gang en kampanje i håp om at færre lar seg bruke av organiserte kriminelle.

Europol har i år identifisert over 1500 «pengemuldyr» verden over. Den 4. desember sparket de i gang en kampanje for å opplyse om hvitvaskingen under hashtaggen #dontBeAMule.

Ifølge Økokrim er Norge særlig attraktivt for de kriminelle gjengene. Penger som kommer fra Norge er ansett som troverdige, noe som er hensiktsmessig om man hvitvasker penger.

Så langt i 2018 er seks personer i Norge dømt for å fungere som «pengemuldyr», og det dukker stadig opp flere saker. I alle tilfellene hevder de dømte at de ikke visste at det de gjorde var kriminelt.

– De som er «pengemuldyret» i Norge, skjønner ikke alltid hva de driver med, sier rådgiver i Økokrim, Anne Dybo.