Rosenkålsalat

800 g rosenkål, skåret i to

150 g bacon, i terninger

200 g fetaost, i terninger

1 granateple

4 røde epler, i terninger

2 sjalottløk, finhakket

1 liten bunt bladpersille, grovhakket

1-2 ss dijon sennep

saften fra 1/2 sitron

2 fedd hvitløk, finhakket

ca 2 dl god olivenolje

1-2 ss balsamicoeddik eller annen god eddik

salt, pepper

Stek bacon i en langpanne i noen minutter. Ha deretter rosenkålen i langpannen, bland sammen og stek videre i noen minutter til.

Ha blandingen over i en bolle eller serveringsfat. Ha over eplebiter, løk og fetaost. Del granateplet i to og bank med en skje på skallet, da detter alle frøene enkelt ut. Ha disse og dressingen over salaten og bland før bladpersille drysses over til slutt. Smak eventuelt til med salt.

Dressing:

1-2 ss dijon sennep

saften fra 1/2 sitron

2 fedd hvitløk, finhakket

ca 2 dl god olivenolje

1-2 ss balsamicoeddik eller annen god eddik

salt, pepper

Ha alt i et tett glass med lokk og rist til det blander seg.