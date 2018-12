Sjögren bekrefter ulike meninger om Hegerberg

– Forstår du at noen synes det er rart at verdens beste fotballspiller ikke er en del av det norske landslaget?

– Det er klart at det finnes spørsmålstegn rundt det. Ada er bestemt på at hun ikke vil spille for Norge. Jeg er bestemt på at man må en følelsen rundt å representere landslaget. Jeg synes ikke man skal måtte overtale noen til å representere landet sitt. Det er ikke en avgjørelse som er tatt for all fremtid – det kan endre seg. Jeg fokuserer på dem som er tilgjengelige, og hun er ikke tilgjengelig.

Klaveness jobber for forsoning

Men overtaling av Hegerberg er noe direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, jobber hardt med. Hun bekreftet mandag overfor TV 2 at det er viktig for henne å ha en god dialog med Hegerberg og at det er viktig å gjøre 23-åringen disponibel for landslagsspill igjen. Sjögren har vært en del av prosessen, men ikke like aktivt som Klaveness.

– For NFFs del må de se situasjonen i et større perspektiv. Jeg jobber som sjef for kvinnelandslaget og styrer dem som er tilgjengelige. Det er naturlig at NFF har dialog med en spiller som Ada. Så ser vi om hun er aktuell for å tas ut igjen. Nøkkelen sitter Ada på. Det er hun som er tydelig på at hun ikke vil være med, sier Sjögren.

– Kommer dere til å ønske henne velkommen om hun velger å returnere til landslaget?

– Det er klart at vi kommer til å løse denne situasjonen om det skal bli aktuelt. Det er jeg ikke spesielt urolig over. Men nå er ikke det aktuelt. Jeg liker ikke å snakke om hypoteser. Det finnes ingen dører som er stengt. Det gjelder å se på mulighetene.

Mathisen: – Feigt

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, karakteriserer Sjögrens svar på hvordan spillergruppen ville reagert ved en Hegerberg-retur som feigt. Han ser ingen løsning på konflikten så lenge Sjögren er ved roret.

– Martin Sjøgren svarer som han må svare. Han har vært lenge nok i NFF til å bli godt skolert på disse tingene. Han sier han ikke vet hvordan spillergruppen ville tatt imot Hegerberg. Det vet han selvfølgelig veldig mye om. Dette er ikke en konflikt kun mellom Ada Hegerberg og Martin Sjøgren. Dette er også en konflikt mellom Ada Hegerberg og mange norske spillere, sier Mathisen.

Det vekket oppsikt da det mandag ble kjent at Hegerberg ikke ble plukket ut på årets lag under NISO Awards - en kåring der norske spillere selv stemte på de beste i de respektive posisjonene.

– At hun ikke blir plukket ut når disse spillerne skal kåre årets lag av norske spillere, forteller en hel del. Samme dag hun ikke blir tatt ut på dette laget, blir hun kåret til verdens beste kvinnelige spiller. Det er bevis godt nok på at det er en lang vei å gå før hun kan komme inn igjen i den garderoben. Jeg har null tro på at Ada Hegerberg spiller med flagget på brystet så lenge Martin Sjøgren er landslagssjef. Dette kommer til å ta tid. Hun kommer ikke til å være med i mesterskapet som spilles i sommer. Det har jeg null tro på.

Til tross for Hegerbergs landslagsnei har Norge nytt sportslig suksess. VM-billetten ble sikret etter seier over Nederland i høst. Mesterskapet spilles i Frankrike neste sommer uten Norges aller største fotballstjerne.

– Det norske landslaget må selvfølgelig på et tidspunkt gi blaffen i Ada, for nå skal de bygge et lag og et kollektiv inn mot VM i sommer. Da kan de ikke bruke krefter og fokus på å dille med henne. Det må andre i NFF ta seg av, og så må Sjögren sørge for at de får bygget opp et godt nok kollektiv, sier Mathisen.

– Glad for at Ada vant prisen

Med flagget på brystet eller ikke - Sjögren synes det var stort å se Hegerberg løfte Gullballen over hodet foran verdens største fotballprofiler i Paris. Omsider får kvinnefotballen den anerkjennelsen den fortjener, mener svensken.

– Jeg mener det var på tide at kvinnene ble dratt frem. Jeg har ikke forstått hvorfor det ikke er gjort før. Det er en milepæl, og Ada vinner. Det er klart at dette er stort for norsk fotball. Det er bare å gratulere for en så fin utmerkelse, sier Sjögren.

– Hun har jo tatt sine egne veier helt siden starten. Hun gikk ut i proffmiljøet tidlig, og det har nok preget henne. Det er derfor hun er så bra. Hun har stått i dette siden ung alder. Det er klart at det finnes dem som tar veien Ada har tatt, mens andre tar en annen vei. For Ada fungerer hennes vei veldig bra.

Sjögren står likevel på vurderingen han tok da han skulle plukke ut hvem han mente var verdens tre beste spillere under FIFA Awards tidligere i år. Da måtte Sjögren svare for seg - et svar han fremdeles står fast ved.

– Jeg hadde ikke stemt på Ada, og det gjorde jeg heller ikke under FIFA Awards. Nå er det media som har stemt frem denne prisen. Det sier ikke at hun er en urettferdig vinner. Det var også diskusjoner rundt Luka Modric. Jeg er glad for at Ada vant prisen, men står på vurderingen fra FIFA Awards, sier Sjögren.