Mener politiets reaksjon kostet 31-åringen livet

Derfor vil de i sine prosedyrer be om at mennene dømmes for grov vold, ikke for drap, opplyser de i tingretten tirsdag.

Årsaken er nye opplysninger som dukket opp da den første politibetjenten på stedet vitnet tidligere i rettssaken.

Klokken 21.36 den 22. januar i fjor, 18 minutter etter at politiet ble varslet om voldshendelsen, kom den første politipatruljen til stedet. Da var en 31 år gammel mann slått bevisstløs i sitt eget hjem på Vettre i Asker – etter gjentatte slag med en vektstang.

To menn på 29 og 34 år er tiltalt for drap, men nekter straffskyld.

Peker på politimann

Fornærmede ble funnet liggende på magen, og politibetjenten har forklart at han hørte surkling, og at han snudde mannen over på ryggen. Deretter begynte de to makkerne umiddelbart med innblåsninger og hjertekompresjoner.

Ti minutter senere kom også ambulansepersonell til boligen. Da oppdaget de at fornærmede hadde så betydelige mengder blod og væske i svelget at gjenoppliving var umulig. De erklærte derfor 31-åringen død på stedet, forklarer en av de to ambulansearbeiderne tirsdag.

Stridens kjerne er dermed hvorvidt politimannen som la fornærmede på ryggen og startet innblåsninger, fratok ambulansearbeiderne muligheten til å redde 31-åringens liv.

– Vi retter ingen kritikk mot politiet, som har handlet etter beste evne ut fra sine forutsetninger, men de snur ham på ryggen og renser ikke svelget. Faret for å få blod ned i lungene da, er overhengende, sier den drapstiltalte 34-åringens forsvarer Mette Yvonne Larsen.

– Og dere mener det er sannsynlig at førstehjelpen har ført til fornærmedes dødsfall?

– Absolutt. Det mener vi er høyst sannsynlig, og vi mener fornærmedes liv kunne vært reddet om han handlet annerledes, sier Larsen.

Hun får full støtte fra advokat Johannes Wegner Mæland, som forsvarer den drapstiltalte 29-åringen.

– Min klient har tidlig i saken erkjent straffskyld for grov kroppsskade, så det er det vi hele tiden har ment er det riktige, sier Mæland.

Sakkyndige uenige

Tirsdag har to rettsmedisinere svart på rettens spørsmål om hvorvidt politimannens handlinger i de ti minuttene før ambulansepersonell kom til stedet, kan ha bidratt til dødsfallet.

En av dem, overlege Arne Stray-Pedersen, avfeier hele teorien og mener innblåsningene umulig kan ha hatt en negativ innvirkning. Forsvarets eget sakkyndige vitne, professor Jørg Mørland, åpner imidlertid for at innblåsningene kan ha flyttet farlige mengder blod og væske fra svelget og ned i lungene.