Langvarig irritasjon mellom Skei Grande og Raja: Dette er konfliktene

– Jeg kjenner begge to som svært dyktige og engasjerte politikere som står på fra tidlig morgen til sent på kveld for partiet, og jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom de to, sier Toldnæs til TV 2.

– Abid er et av Venstres aller beste kort. Han er en velger-magnet, og dette vet jeg at Trine også synes. Jeg er glad i jobben han gjør for Venstre og i Abid, sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

– De er følelsesmennesker som engasjerer seg sterkt for Venstre, legger han til.

Flere i de borgerlige partiene har reagert sterkt på Grandes utskjelling av Raja.

– Det var vel en frustrasjon over at Abid Raja er mer synlig og populær enn Trine Skei Grande, sa en kilde til TV 2 mandag.

Slik var samtalen

Telefonsamtalen som fikk Raja sykmeldt, skjedde i forbindelse med regjeringens budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti (KrF).

I rommet satt tre menn; Henrik Asheim (H), som leder budsjettforhandlingene, Abid Raja (V) og Helge André Njåstad (Frp).

Asheim ringte Grande, som befant seg i Madrid på dette tidspunktet. Årsaken var et behov for klargjøring av Venstres ståsted i saken om støtte til den kontroversielle organisasjonen Human Rights Service (HRS).

TV 2 har vært i kontakt med flere kilder som beskriver at telefonsamtalen forløp slik:

Slik var telefonsamtalen: Asheim: – Vi sitter og diskuterer (...) Grande kom deretter med en forklaring rundt HRS. Asheim: – Men Abid sier at... Grande bryter deretter inn og begynner utskjelling av Raja. «Hør på meg nå. Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet!» skal Grande da ha uttalt, ifølge DN. «Han er ute etter å ta meg», skal Grande sagt, ifølge VG.



TV 2 kjenner til at Raja forholdt seg stille og noterte ned samtalen.

Asheim tok raskt opp telefonen og slo av høyttaleren, før han avsluttet samtalen med Trine. Like etterpå ringte han henne opp igjen for å opplyse om hva som hadde skjedd.

Mandag kveld beklaget Grande hendelsen under utdelingen av Nordisk språkpris:

– Jeg er veldig lei meg for at han er sykemeldt, og jeg er veldig lei meg for at jeg sa noe skikkelig dumt i en opphetet situasjon, som jeg har sagt unnskyld for, sa Venstre-lederen.

Hun sa også at hun visste at Raja var i rommet da hun var i telefonen med Asheim, men ville ikke kommentere om hun visste om at hun var satt på høyttaler.